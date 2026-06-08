HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สุกี้ตี๋น้อย ปิดปรับปรุง 3 สาขา เพราะลูกค้าน้อยลง เผยเหตุผล ไม่เข้าไทยช่วยไทยพลัส

          เปิดเหตุผลที่สุกี้ตี๋น้อย ปิดปรับปรุง 3 สาขาจนถึงตุลาคม 2569 เพราะโครงการรัฐไทยช่วยไทย ทำให้ลูกค้าน้อยลง

สุกี้ตี๋น้อย

          วันที่ 8 มิถุนายน 2569 สุกี้ตี๋น้อย มีการประกาศปิดปรับปรุงสาขา จำนวน 3 สาขา หลังจากเปิดมาเกิน 6 ปี พร้อมบอกเหตุผลว่า ไทยช่วยไทยพลัส ทำให้ลูกค้าของร้านน้อยลงอย่างชัดเจน เพราะร้านเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย

          สำหรับสาขาที่ปิดปรับปรุง มีดังนี้

          1. สาขาลำลูกกา คลอง 2 ปิดปรับปรุง 9 มิถุนายน 2569

          2. สาขาเดอะเซ้นส์ ปิ่นเกล้า ปิดปรับปรุง 17 มิถุนายน 2569

          3. สาขาลาดพร้าว-วังหิน ปิดปรับปรุง 23 มิถุนายน 2569

          หลังจากจบโครงการไทยช่วยไทย ทั้ง 3 สาขาจะเปิดอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2569

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สุกี้ตี๋น้อย ปิดปรับปรุง 3 สาขา เพราะลูกค้าน้อยลง เผยเหตุผล ไม่เข้าไทยช่วยไทยพลัส อัปเดตล่าสุด 8 มิถุนายน 2569 เวลา 13:02:20 4,396 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต ลูกปัด ชลนรรจ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย