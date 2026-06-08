สุกี้ตี๋น้อย ปิดปรับปรุง 3 สาขา เพราะลูกค้าน้อยลง เผยเหตุผล ไม่เข้าไทยช่วยไทยพลัส

เปิดเหตุผลที่สุกี้ตี๋น้อย ปิดปรับปรุง 3 สาขาจนถึงตุลาคม 2569 เพราะโครงการรัฐไทยช่วยไทย ทำให้ลูกค้าน้อยลง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย
1. สาขาลำลูกกา คลอง 2 ปิดปรับปรุง 9 มิถุนายน 2569
2. สาขาเดอะเซ้นส์ ปิ่นเกล้า ปิดปรับปรุง 17 มิถุนายน 2569
3. สาขาลาดพร้าว-วังหิน ปิดปรับปรุง 23 มิถุนายน 2569
หลังจากจบโครงการไทยช่วยไทย ทั้ง 3 สาขาจะเปิดอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย
วันที่ 8 มิถุนายน 2569 สุกี้ตี๋น้อย มีการประกาศปิดปรับปรุงสาขา จำนวน 3 สาขา หลังจากเปิดมาเกิน 6 ปี พร้อมบอกเหตุผลว่า ไทยช่วยไทยพลัส ทำให้ลูกค้าของร้านน้อยลงอย่างชัดเจน เพราะร้านเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย
สำหรับสาขาที่ปิดปรับปรุง มีดังนี้
1. สาขาลำลูกกา คลอง 2 ปิดปรับปรุง 9 มิถุนายน 2569
2. สาขาเดอะเซ้นส์ ปิ่นเกล้า ปิดปรับปรุง 17 มิถุนายน 2569
3. สาขาลาดพร้าว-วังหิน ปิดปรับปรุง 23 มิถุนายน 2569
หลังจากจบโครงการไทยช่วยไทย ทั้ง 3 สาขาจะเปิดอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย