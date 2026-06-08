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ป้าขยัน เผยเงื่อนงำหวยรางวัลที่ 1 หายอลเวง หลังฝากเพื่อนบ้านตรวจให้

          ป้าขยัน เผยเงื่อนงำ หวยรางวัลที่ 1 หายอลเวง หลังฝากเพื่อนบ้านตรวจให้ ชี้พิรุธขยำทิ้งถังขยะ 

หวยรางวัลที่ 1 หายอลเวง

          ลองจินตนาการว่าคุณถือหวยถูกรางวัลที่ 1 อยู่ในมือ แต่สุดท้ายกลับไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียว นั่นคือสิ่งที่ "ป้าขยัน" หญิงสู้ชีวิตผู้เก็บผักบุ้งขายกำละ 5 บาท กำลังเผชิญอยู่ เมื่อหวยรางวัลที่ 1 งวด 1 มิถุนายน 2569 เลข 173770 ที่เธอซื้อมาด้วยเงินสดหายไปอย่างมีเงื่อนงำ หลังฝาก "ป้าแหวว" เพื่อนบ้าน ให้ช่วยตรวจรางวัลให้ ป้าขยันยืนยันตอนแรกป้าแหววดีใจที่ตนถูกรางวัลที่ 1 แนะให้ฝากไว้ที่ตัวเอง จะพาป้าขยันไปแจ้งความและไปขึ้นเงิน แต่พอวันรุ่งขึ้นกลับลำบอกป้าขยันไม่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1

หวยรางวัลที่ 1 หายอลเวง

          รายการโหนกระแส วันที่ 8 มิถุนายน 25 69 ดำเนินรายการโดย "หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย" ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ ป้าขยัน ผู้เสียหาย, คุณฝน - คุณพร ลูกสาวและลูกชาย, เจ๊แห้ง คนขายลอตเตอรี่ให้ป้าขยัน มาพร้อม ทนายเมย์ พชริตา ศินราสินธุ์ 

หวยรางวัลที่ 1 หายอลเวง

จากผักบุ้งกำละ 5 บาท สู่ความฝันเงิน 6 ล้าน

          ป้าขยันเป็นลูกค้าประจำของป้าแห้ง แม่ค้าลอตเตอรี่ มาตั้งแต่ปี 2558 งวดนี้เธอเลือกจองหวย 3 ใบ ได้แก่ เลข 15, 73 และ 70 ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ก่อนมารับในเช้าวันที่ 1 มิถุนายน ซึ่งมีกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ ป้าแห้งยืนยันชัดว่าในแผงทั้งหมดมีเลขลงท้าย 70 เพียง 2 ใบ คือ 970 ที่ขายไปก่อนแล้ว และ 173770 ที่ขายให้ป้าขยัน ฉะนั้นจึงไม่มีทางสับสนได้ว่าใบไหนเป็นของใคร

หวยรางวัลที่ 1 หายอลเวง

คืนแห่งความหวัง กลายเป็นเช้าแห่งความสูญเสีย

          คืนวันที่ 1 มิถุนายน ป้าขยันนำหวยทั้ง 3 ใบไปให้ป้าแหวว เพื่อนบ้าน ช่วยตรวจ เพราะตนเองใช้โทรศัพท์ได้แค่รับสายเข้า กดออกไม่เป็น ป้าแหววตรวจแล้วบอกถูกรางวัลที่ 1 ถึงกับกระโดดกอดดีใจ และชวนให้ฝากหวยไว้ก่อน โดยอ้างว่ากลัวถูกขโมย โดยมีพยานนั่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นถึง 4 คน 

          แต่เช้าวันรุ่งขึ้นทุกอย่างพลิก เดช สามีป้าแหวว บอกว่าตรวจใหม่แล้วไม่ถูก และขยำหวยทิ้งถังขยะต่อหน้าต่อตาป้าขยัน โดยแยกขยำเพียง 1 ใบออกมาต่างหาก ส่วนอีก 2 ใบโยนรวมกัน ซึ่งทนายเมย์ชี้ว่า พฤติกรรมนี้ผิดปกติวิสัยอย่างมาก เพราะหวยไม่ใช่ของคุณ จะขยำทิ้งโดยไม่คืนเจ้าของได้อย่างไร

หวยรางวัลที่ 1 หายอลเวง

หวยรางวัลที่ 1 หายอลเวง

ไทม์ไลน์ขัดแย้ง พยานกลับคำ คดีวุ่นไม่หยุด

          จุดพลิกผันสำคัญเกิดขึ้นวันที่ 4 มิถุนายน เมื่อป้าขยันไปซื้อเรียงเบอร์ที่ร้านป้าแห้ง แล้วพบว่าเลข 173770 ถูกรางวัลที่ 1 จริง ทั้งสองจึงไปค้นถังขยะหน้าบ้านแหวว พบหวย 2 ใบ แต่ใบที่ถูกรางวัลหายไปอย่างไร้ร่องรอย ที่น่าสังเกตคือ ฝ่ายเดชบอกว่าคืนหวยให้ป้าขยันแล้ว แต่ฝ่ายแหววกลับรู้ว่าหวยอยู่ในถังขยะ และเป็นคนพาตำรวจกับป้าแห้งไปดูเอง

          นอกจากนี้ ยายมน ยายมี ยายเล็ก ที่ป้าขยันระบุว่านั่งอยู่ด้วยในคืนวันที่ 1 ต่างพากันกลับคำว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ และยายเล็กยังโทร. หาญาติของลูกสาวป้าขยันเพื่อขอไม่ให้พูดถึงตนเองอีกด้วย ซึ่งทนายมองว่ายิ่งทำให้น่าสงสัยมากขึ้น

หวยรางวัลที่ 1 หายอลเวง

กฎหมายว่าไว้อย่างไร และหวยใบนั้นอยู่ที่ไหน

          ทนายเมย์ ระบุว่า หากข้อเท็จจริงเป็นตามที่ป้าขยันเล่า ผู้กระทำมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และหากใครนำหวยใบนั้นไปขึ้นเงินโดยไม่สามารถพิสูจน์ที่มาได้ ยังมีความผิดฐานรับของโจรด้วย 

          ส่วนพยานที่ให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานก็มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ด้าน ผกก.นิคม แห่ง สภ.สวรรคโลก ยืนยันว่าอายัดโทรศัพท์แล้ว กำลังตรวจสอบว่ามีการเข้าเว็บตรวจหวยจริงในวันที่ 1 หรือไม่ และกองสลากจะตรวจสอบว่ามีใครนำหวยใบนี้ไปขึ้นเงินแล้วหรือยัง เพราะสลากการกุศลขึ้นเงินได้นานถึง 10 ปี



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