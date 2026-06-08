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แชตหลุดครูวัย 43 กับนักเรียนหญิง ม.2 พร้อมคำพูดสุดหวาน สรรพนามมาครบ

          แชตหลุดครูวัย 43 ปีกับนักเรียนหญิง ม.2 พร้อมคำพูดสุดหวาน ด้านหน่วยงานเร่งตรวจสอบ ของจริงหรือปลอม


แชต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แจ้งข่าวสารอ่างทอง v3


          วันที่ 8 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก แจ้งข่าวสารอ่างทอง v3 รายงานว่า มีแชตหลุดของครูชายกับนักเรียนหญิง ม.2 ซึ่งเป็นผู้เยาว์ ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าเป็นของจริงหรือตัดต่อ

          ขณะที่นายเสถียร พะโยธร ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กล่าวว่า ยังไม่ได้รับข้อมูลจากทางโรงเรียน แต่จะเร่งตรวจสอบให้เร็วที่สุด ถ้าเป็นเรื่องจริงจะดำเนินการตามกระบวนการต่อไป ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็จะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย


          เมื่อดูแชตที่กำลังตรวจสอบนั้น พบว่า มีการพูดด้วยคำหวาน เช่น คอลมั้ยคะ, ถึงบ้านแล้วจ๊ะ, ตอนนี้เค้าเหงามาก อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ทั้งสองคนใช้สรรพนามลงท้ายว่าค่ะ จึงไม่มีความชัดเจนว่า แชตที่นำออกมานั้น มาจากฝั่งไหน


แชต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แจ้งข่าวสารอ่างทอง v3

แชต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แจ้งข่าวสารอ่างทอง v3



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แชตหลุดครูวัย 43 กับนักเรียนหญิง ม.2 พร้อมคำพูดสุดหวาน สรรพนามมาครบ โพสต์เมื่อ 8 มิถุนายน 2569 เวลา 19:59:46
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