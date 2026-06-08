ปรับลดชั้นยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพ้นหน้าที่ราชองค์รักษ์ประจำพระองค์

ปรับลดชั้นยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพ้นการปฏิบัติหน้าที่ราชองค์รักษ์ประจำพระองค์ ของ พล.ต. ศุภ์เมธิศ วีรกิตติสุนทร
วันที่ 8 มิถุนายน 2569 ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศปรับลดชั้นยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์ รายละเอียดมีดังนี้
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ปรับลดชั้นยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่ง พ.ร.ฎ.จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.ยศทหาร พ.ศ. 2479 และมาตรา 6 มาตรา 9 และมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.ราชองครักษ์ พ.ศ. 2480
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต. ศุภ์เมธิศ วีรกิตติสุนทร ตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ 2 หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พล.ต.) ดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ 1 หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พ.อ.) และให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองค์รักษ์ประจำพระองค์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2569
วันที่ 8 มิถุนายน 2569 ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศปรับลดชั้นยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์ รายละเอียดมีดังนี้
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ปรับลดชั้นยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่ง พ.ร.ฎ.จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.ยศทหาร พ.ศ. 2479 และมาตรา 6 มาตรา 9 และมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.ราชองครักษ์ พ.ศ. 2480
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต. ศุภ์เมธิศ วีรกิตติสุนทร ตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ 2 หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พล.ต.) ดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ 1 หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พ.อ.) และให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองค์รักษ์ประจำพระองค์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2569