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ปรับลดชั้นยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพ้นหน้าที่ราชองค์รักษ์ประจำพระองค์

          ปรับลดชั้นยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพ้นการปฏิบัติหน้าที่ราชองค์รักษ์ประจำพระองค์ ของ พล.ต. ศุภ์เมธิศ วีรกิตติสุนทร


ราชกิจจานุเบกษา



          วันที่ 8 มิถุนายน 2569 ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศปรับลดชั้นยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์ รายละเอียดมีดังนี้

          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ปรับลดชั้นยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่ง พ.ร.ฎ.จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.ยศทหาร พ.ศ. 2479 และมาตรา 6 มาตรา 9 และมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.ราชองครักษ์ พ.ศ. 2480


          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต. ศุภ์เมธิศ วีรกิตติสุนทร ตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ 2 หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พล.ต.) ดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ 1 หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พ.อ.) และให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองค์รักษ์ประจำพระองค์

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2569



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ปรับลดชั้นยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพ้นหน้าที่ราชองค์รักษ์ประจำพระองค์ โพสต์เมื่อ 8 มิถุนายน 2569 เวลา 21:13:47 2,135 อ่าน
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