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เกาหลีฮือฮา งานวิวาห์ 2 ตระกูลใหญ่ หลานวีรชนดองกับแชโบลไทย หลายคนเพิ่งรู้

          เกาหลีใต้ฮือฮา การสมรสดอง 2 ตระกูลใหญ่ ระหว่างหลานสาววีรชนเกาหลี กับทายาทแชโบลไทย ตระกูล CP กลายเป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจอีกครั้ง 

สมรส 2 ตระกูลใหญ่

          เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจและกลายเป็นไวรัลในโซเชียลเกาหลีใต้ขณะนี้ เกี่ยวกับเรื่องการสมรสกันระหว่าง 2 ทายาทตระกูลใหญ่ของไทยและเกาหลีใต้ ที่ชาวเน็ตมากมายเพิ่งจะรู้ โดยฝ่ายหญิงเป็นหลานสาวของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนสำคัญ ส่วนฝ่ายชายคือทายาทเครือ CP ซึ่งเป็นตระกูลแชโบลของไทย 
 
          พิธีสมรสของทั้งคู่มีขึ้นเมื่อช่วงปลายปี 2565 โดยเจ้าสาวคือ คิมซอง (Kim Sung) หลานสาวของ คิมกู (Kim Gu) วีรชนคนสำคัญในการเรียกร้องเอกราชเกาหลีใต้จากญี่ปุ่น ส่วนเจ้าบ่าวคือ นายธนิศร์ เจียรวนนท์ บุตรชายของ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) กับ นางมาริษา เจียรวนนท์ โดย นายธนิศร์ มีศักดิ์เป็นหลานปู่ของ เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส 

สมรส 2 ตระกูลใหญ่
ภาพจาก Instagram marisalogue_

          ขณะที่ความรู้ความสามารถของทั้งคู่ก็ไม่ธรรมดา เริ่มจาก คิมซอง ซึ่งจบการศึกษาจากวิทยาลัยสตรี Wellesley College อันโด่งดังในสหรัฐฯ ก่อนจะเข้าทำงานที่บริษัทด้านไอทีในสิงคโปร์ ส่วน นายธนิศร์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ก่อนจะเข้าร่วมทีมผู้บริหารของเครือ CP ดูแลในส่วนธุรกิจแม็คโคร ประเทศไทย และซีพี แอ็กซ์ตร้า

สมรส 2 ตระกูลใหญ่
ภาพจาก Instagram marisalogue_

          จุดที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้น คือ คิมซอง นับเป็นสะใภ้เกาหลีใต้คนที่ 2 ของตระกูลเจียรวนนท์ เนื่องจาก นางมาริษา มารดาของนายธนิศร์ ก็เป็นชาวเกาหลีใต้เช่นกัน 

          ทั้งนี้ ปัจจุบัน นายธนิศร์ กับ คิมซอง มีบุตรชายด้วยกัน 1 คน ขณะที่ตระกูลเจียรวนนท์ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาเศรษฐีเบอร์ต้น ๆ ของเอเชีย เรื่องราวการสมรสเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตระกูล จึงกลายมาเป็นที่สนใจอย่างมากในเกาหลีใต้ จนโพสต์บน X @tslamchda ที่เล่าถึงเรื่องนี้ กลายมาเป็นไวรัลที่มีผู้อ่านกว่า 3.5 ล้านวิวแล้ว

สมรส 2 ตระกูลใหญ่
ภาพจาก Instagram marisalogue_

สมรส 2 ตระกูลใหญ่
ภาพจาก Instagram marisalogue_

สมรส 2 ตระกูลใหญ่
ภาพจาก Instagram marisalogue_


ขอบคุณข้อมูลจาก The JoongAng, cpaxtra.com




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เกาหลีฮือฮา งานวิวาห์ 2 ตระกูลใหญ่ หลานวีรชนดองกับแชโบลไทย หลายคนเพิ่งรู้ โพสต์เมื่อ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 10:31:20 1,541 อ่าน
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