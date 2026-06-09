เช็กช่องทางดู บอลโลก 2026 หากไทยซื้อไม่ได้ ดูได้ยังไงแบบไม่พึ่งช่องทางธรรมชาติ

ส่องทางรอดแฟนบอลชาวไทยกับช่องทางดูบอลโลก 2026 หลังลิขสิทธิ์ในไทยยังไร้ข้อสรุป เช็กช่องทางที่คาดว่าจะได้รับชมแบบถูกลิขสิทธิ์
เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ แต่จนถึงขณะนี้ สถานการณ์ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในประเทศไทยยังคงไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ส่งผลให้แฟนฟุตบอลจำนวนมากยังไม่ทราบว่าจะสามารถรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางใดได้บ้าง
แนวโน้ม หากไทยไม่สามารถซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ได้
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องลิขสิทธิ์กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ได้ โดยมีความเข้าใจว่า FIFA จะรอจนกว่าจะไม่มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอซื้อลิขสิทธิ์เพิ่มเติม ก่อนจะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายสิทธิ์การรับชมในประเทศที่ยังไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ
คาดการณ์ช่องทางการดูบอลโลก 2026 ของคนไทย ( อัปเดต 9 มิถุนายน 2569)
MONOMAX : อยู่ระหว่างการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์จาก FIFA
ความเป็นไปได้อื่น ๆ ในการดูบอลโลก
DAZN : ปัจจุบันได้รับสิทธิ์ในบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น
beIN Sports : ได้สิทธิ์ในบางพื้นที่ของตะวันออกกลาง
หมายเหตุ: ทั้ง 2 แพลตฟอร์มยังไม่สามารถให้บริการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ในประเทศไทยได้ในเวลานี้ ( อัปเดต 9 มิถุนายน 2569)
แฟนบอลยังต้องรอความชัดเจนจาก FIFA
สำหรับประเทศที่ยังไม่มีผู้ซื้อลิขสิทธิ์แบบเต็มรูปแบบ FIFA อาจเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการดิจิทัลเข้ามารับสิทธิ์แทน เพื่อให้ผู้ชมยังสามารถเข้าถึงการรับชมการแข่งขันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสตรีมมิง การรับชมแบบจ่ายต่อครั้ง (PPV) หรือสิทธิ์เฉพาะบนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง หาก FIFA ตัดสินใจเปิดจำหน่ายสิทธิ์ในตลาดดังกล่าว
มีรายงานว่า FIFA กำลังเตรียมประกาศช่องทางการรับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์สำหรับประเทศที่ยังไม่มีผู้ซื้อลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้
แนวโน้มช่องทางถ่ายทอดสดผ่าน DAZN มีความเป็นไปได้สูง หลังทางแพลตฟอร์มมีการเผยแพร่ตารางการแข่งขันในแต่ละวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งก่อนหน้านี้แพลตฟอร์มดังกล่าวเคยถ่ายทอดสดฟุตบอลสโมสรโลก (FIFA Club World Cup) ในประเทศไทยมาแล้ว
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ปรากฏในขณะนี้ยังไม่ได้ระบุว่า FIFA มีนโยบายบังคับให้ทุกประเทศต้องมีช่องทางรับชมรายบุคคลเสมอไป โดยแนวทางที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการเจรจาเป็นรายประเทศและรายแพลตฟอร์ม ดังนั้น ช่องทางการรับชมฟุตบอลโลก 2026 ในประเทศไทยยังต้องรอความชัดเจนจาก FIFA และผู้เกี่ยวข้องต่อไป