HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เช็กช่องทางดู บอลโลก 2026 หากไทยซื้อไม่ได้ ดูได้ยังไงแบบไม่พึ่งช่องทางธรรมชาติ


           ส่องทางรอดแฟนบอลชาวไทยกับช่องทางดูบอลโลก 2026 หลังลิขสิทธิ์ในไทยยังไร้ข้อสรุป เช็กช่องทางที่คาดว่าจะได้รับชมแบบถูกลิขสิทธิ์


ดูบอลโลก

          เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ แต่จนถึงขณะนี้ สถานการณ์ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในประเทศไทยยังคงไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ส่งผลให้แฟนฟุตบอลจำนวนมากยังไม่ทราบว่าจะสามารถรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางใดได้บ้าง

แนวโน้ม หากไทยไม่สามารถซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ได้


          ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องลิขสิทธิ์กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ได้ โดยมีความเข้าใจว่า FIFA จะรอจนกว่าจะไม่มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอซื้อลิขสิทธิ์เพิ่มเติม ก่อนจะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายสิทธิ์การรับชมในประเทศที่ยังไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ

คาดการณ์ช่องทางการดูบอลโลก 2026 ของคนไทย ( อัปเดต 9 มิถุนายน 2569)


          MONOMAX : อยู่ระหว่างการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์จาก FIFA

ความเป็นไปได้อื่น ๆ ในการดูบอลโลก


          DAZN : ปัจจุบันได้รับสิทธิ์ในบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น

          beIN Sports : ได้สิทธิ์ในบางพื้นที่ของตะวันออกกลาง

          หมายเหตุ: ทั้ง 2 แพลตฟอร์มยังไม่สามารถให้บริการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ในประเทศไทยได้ในเวลานี้ ( อัปเดต 9 มิถุนายน 2569)



ดูบอลโลก


แฟนบอลยังต้องรอความชัดเจนจาก FIFA


          สำหรับประเทศที่ยังไม่มีผู้ซื้อลิขสิทธิ์แบบเต็มรูปแบบ FIFA อาจเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการดิจิทัลเข้ามารับสิทธิ์แทน เพื่อให้ผู้ชมยังสามารถเข้าถึงการรับชมการแข่งขันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสตรีมมิง การรับชมแบบจ่ายต่อครั้ง (PPV) หรือสิทธิ์เฉพาะบนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง หาก FIFA ตัดสินใจเปิดจำหน่ายสิทธิ์ในตลาดดังกล่าว

          มีรายงานว่า FIFA กำลังเตรียมประกาศช่องทางการรับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์สำหรับประเทศที่ยังไม่มีผู้ซื้อลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้

          แนวโน้มช่องทางถ่ายทอดสดผ่าน DAZN มีความเป็นไปได้สูง หลังทางแพลตฟอร์มมีการเผยแพร่ตารางการแข่งขันในแต่ละวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งก่อนหน้านี้แพลตฟอร์มดังกล่าวเคยถ่ายทอดสดฟุตบอลสโมสรโลก (FIFA Club World Cup) ในประเทศไทยมาแล้ว

          อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ปรากฏในขณะนี้ยังไม่ได้ระบุว่า FIFA มีนโยบายบังคับให้ทุกประเทศต้องมีช่องทางรับชมรายบุคคลเสมอไป โดยแนวทางที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการเจรจาเป็นรายประเทศและรายแพลตฟอร์ม ดังนั้น ช่องทางการรับชมฟุตบอลโลก 2026 ในประเทศไทยยังต้องรอความชัดเจนจาก FIFA และผู้เกี่ยวข้องต่อไป


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กช่องทางดู บอลโลก 2026 หากไทยซื้อไม่ได้ ดูได้ยังไงแบบไม่พึ่งช่องทางธรรมชาติ โพสต์เมื่อ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 10:38:28
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต ลูกปัด ชลนรรจ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย