คณะพระภิกษุนานาชาติ "Walk for Peace" เยือนไทย รับรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" และถ่ายทอดประสบการณ์เดินเพื่อสันติภาพโลกบนเวทีงานสัมมนาพระธรรมวินัย ครั้งที่ 28
ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับคณะพระภิกษุนานาชาติจากโครงการ Walk for Peace (เดินเพื่อสันติภาพ) ผู้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากการจาริกธุดงค์เผยแผ่หลักเมตตาและสันติภาพผ่านการเดินเท้าระยะไกลหลายพันกิโลเมตรทั้งในสหรัฐอเมริกาและนานาประเทศ
ในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ คณะพระภิกษุนานาชาติ Walk for Peace มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเข้ารับรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2569" เพื่อเชิดชูคุณูปการด้านการส่งเสริมศีลธรรม ความเมตตา และสันติภาพแก่สังคมโลก ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ ท่านยังได้ร่วมบรรยายและให้สัมภาษณ์พิเศษเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เผยแผ่สันติภาพโลกบนเวทีงานสัมมนาพระธรรมวินัย ครั้งที่ 28 จัดโดยกลุ่มรวมพลคนพุทธ ณ พุทธมณฑลอีกด้วย
คณะพระภิกษุนานาชาติ Walk for Peace ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ด้วยการเดินเท้าข้ามรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มต้นจากผู้เข้าร่วมเพียงหยิบมือในเดือนแรก จนเติบโตสู่ผู้ร่วมเดินกว่า 50,000 คนในวันเดียว และขยายไปสู่ผู้ติดตามนับล้านทั่วโลก
โครงการนี้กำเนิดจากความตั้งใจของพระอาจารย์ปัญญาการะพระภิกษุผู้นำคณะที่พำนักอยู่รัฐเทกซัส ท่านได้เห็นความทุกข์ยากของผู้คนในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้า ท่านจึงตั้งปณิธานมาสามปีว่าหากมีโอกาส จะเดินเท้าเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสันติภาพ จนในที่สุดปณิธานนั้นได้กลายเป็นความจริง
"ในตอนแรก ชาวเทกซัสไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีพระภิกษุอยู่ในรัฐของตน แต่เมื่อเราเริ่มเดิน ผู้คนก็ค่อยๆ สังเกตเห็น เริ่มถวายน้ำ เริ่มเรียนรู้การประนมมือแทนการจับมือ และกล่าว 'สาธุ' หลังทำบุญกุศล ทีละเล็กน้อย ด้วยความเมตตา โดยไม่บังคับหรือโน้มนาวเรื่องการนับถือศาสนา"
แม้เส้นทางการเดินจะเต็มไปด้วยอุปสรรค ทั้งผู้ประท้วงที่ติดตามทุกวัน บางรายถึงขั้นชี้ปืนหรือขับรถพ่นควันดำ แต่คณะพระภิกษุทุกรูปยึดมั่นในเมตตาธรรม ตอบสนองทุกความท้าทายด้วยรอยยิ้มและคำกล่าว "ขอให้ท่านเป็นสุข" ทำให้ "ความเมตตา" กลายเป็นแบบอย่างที่ทรงพลังที่สุดตลอดการเดินทาง
การที่ผู้คนออกมาร่วมเดินกับพระภิกษุทุกวันถือเป็นการฝึกสติอย่างมีชีวิต เพื่อนำความสงบมาสู่ตนเอง แล้วส่งต่อความสงบนั้นสู่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ดังที่พระอาจารย์ปัญญการะกล่าวว่า ไม่ใช่เพียงพระภิกษุที่จะนำสันติภาพมาสู่โลก หากแต่เป็นทุกคนที่ลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงตนเองพร้อมกัน "เพราะที่ผ่านมาเราแผ่ความเกลียดชัง ความหลง ความโลภ และความโกรธสู่โลกมานานแล้ว นั่นคือเหตุที่โลกส่งภัยพิบัติกลับมาหาเรา บัดนี้หากเราร่วมกันเปลี่ยนแปลง แทนที่จะแผ่สิ่งลบสู่จักรวาล เราแผ่แต่ความรักและสติสัมปชัญญะ ทีละคน นั่นคือวิธีที่โลกนี้จะเปลี่ยนแปลง"
ในการบรรยายระหว่างการเดินทุกครั้ง พระอาจารย์ปัญญาการะย้ำเสมอว่า ไม่ว่าภูมิหลัง ศาสนา หรือสีผิวจะแตกต่างกันเพียงใด มนุษย์ทุกคนต่างแสวงหาสิ่งเดียวกัน นั่นคือ "ศาสนาแห่งเมตตาและกรุณา" ซึ่งท่านถือว่าคือรากฐานของสันติภาพที่แท้จริง
ข้อความที่ท่านแบ่งปันกับผู้คนทุกวันระหว่างการเดินคือ "วันนี้จะเป็นวันสันติสุขของเรา" โดยแนะนำให้เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการวางโทรศัพท์ลง เขียนประโยคนี้ลงในกระดาษ อ่านซ้ำอย่างมีสติ และประกาศเจตนารมณ์แห่งสันติภาพต่อจักรวาล "เป็นกระบวนการที่เรียบง่าย แต่ทรงพลังมาก" ท่านกล่าวพร้อมรอยยิ้ม
ท่านยังชี้ให้เห็นว่า ในโลกปัจจุบันที่ผู้คนพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างขาดสติ ความทรงจำและความอดทนของเราต่างหดหายลงทุกวัน และนั่นคือรากเหง้าที่ทำให้ผู้คนตอบสนองต่อโลกด้วยความโกรธและความเกลียดชัง "เราใช้เทคโนโลยีมากเกินไปในสิ่งที่ไม่จำเป็น จนส่งผลกระทบต่อสติและความสงบภายในโดยไม่รู้ตัว"
พระอาจารย์ปัญญากระกล่าวย้ำว่า “รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นของพระภิกษุนานาชาติทุกรูป ผู้สนับสนุนทุกคน และนักเดินทุกคนทั่วโลกที่ร่วมเดินเพื่อสันติภาพ ไม่ใช่ของท่านเพียงคนเดียว” และท่านยังฝากถึงคนไทยด้วยว่า ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศพุทธศาสนาที่เข้มแข็ง จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างของการนำธรรมะสู่วิถีชีวิต โดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะขับเคลื่อนอนาคต
"สันติภาพในโลกต้องเริ่มจากตัวเอง ทีละคน ถ้าทุกครอบครัว ทุกสังคม ทุกประเทศ ต่างพูดว่า 'วันนี้จะเป็นวันสันติสุขของฉัน' แทนที่จะแผ่ความเกลียดชังและความโกรธสู่จักรวาล โลกนี้ก็จะกลายเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน"
ขณะนี้คณะพระภิกษุนานาชาติ "Walk for Peace" มีแผนเดินทางต่อไปยังอินเดียและเนปาล และยังมีอีกหลายประเทศที่ยื่นคำเชิญในการไปเยือน ภารกิจ Walk for Peace ยังคงดำเนินต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด เพราะดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า "Walk for Peace ไม่มีวันหยุด เพราะเราต้องเดินทุกวันตลอดชีวิต เพื่อสันติภาพของตัวเอง ครอบครัว สังคม และโลก"