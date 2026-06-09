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หมูแดง สุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ กลับดาวหมาแล้ว

         หมูแดง สุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ตายแล้วด้วยโรคไตวายเฉียบพลัน แม้จะกินอาหารดี ๆ ในช่วงหลังก็ยังไม่ไหว
หมูแดง สุนัขพระองค์หริภา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

          วันที่ 9 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ มีการโพสต์ข่าวเศร้าว่า แจ้งข่าวสำหรับแฟนเพจและแฟนคลับน้องหมูแดง หมูแดงมาลาทุกคนนะคะ (สุนัขหน้าร้านสะดวกซื้อที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับมาอุปการะจากโคราช)

          วันนี้หมูแดงจากไปอย่างกะทันหัน ด้วยสภาวะหัวใจหยุดเต้น คุณหมอได้ช่วยชีวิตอย่างสุดความสามารถจากสภาวะโรคไตวายเฉียบพลัน มีการฟอกไต แต่ร่างกายไม่ตอบสนองต่อการฟอกไต จึงทำให้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเช้าวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ช่วงเวลาที่ผ่านมาขอขอบคุณทุก ๆ คนที่รักและเอ็นดูหมูแดงนะคะ


หมูแดง สุนัขพระองค์หริภา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

          ขออนุญาตฝากเตือนทุกคนที่มีเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะแมวหรือสุนัข ควรให้อาหารที่เหมาะสม อาหารที่มนุษย์ทานได้บางทีอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง เลยทำให้เกิดโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคไต ตั้งแต่ที่หมูแดงได้มาอยู่กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ หมูแดงควบคุมอาหารด้วยอาหารที่มีประโยชน์ และอาหารสำหรับสุนัขโรคไตแล้ว แต่ก็ยังสายเกินไป แต่ทั้งนี้หมูแดงก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมาจวบจนวินาทีสุดท้าย

หมูแดง สุนัขพระองค์หริภา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

หมูแดง สุนัขพระองค์หริภา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
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หมูแดง สุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ กลับดาวหมาแล้ว โพสต์เมื่อ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 11:25:56 2,086 อ่าน
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