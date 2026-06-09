ช็อก เด็กเล่นสไลเดอร์ จู่ ๆ ถูกเด็กโตผลัก ร่วง 1.5 เมตรกระแทกพื้น เลือดคั่งในสมอง

ช็อก เด็กเวียดนามเล่นสไลเดอร์ จู่ ๆ ถูกเด็กโตกว่าผลัก ร่วง 1.5 เมตรกระแทกพื้น กระดูกแตก เลือดคั่งในศีรษะ จี้พ่อแม่เด็กคู่กรณีรับผิดชอบ
วันที่ 8 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ kenh14.vn รายงานเหตุการณ์ช็อก ซึ่งเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ หลังปรากฏภาพของเด็กน้อย ถูกเด็กอีกคนผลักตกจากสไลเดอร์สูง 1.5 เมตร จนกระแทกลงกับพื้นสนามเด็กเล่นของอพาร์ตเมนต์ โดยพบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ขณะนี้เด็กหญิงที่บาดเจ็บยังต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาล
ทางครอบครัวเด็กที่บาดเจ็บ เผยว่า เด็กหญิงกำลังเล่นสไลเดอร์ตามปกติ แต่จู่ ๆ ก็ถูกเด็กอีกคนเข้ามาผลักอย่างแรงจากด้านหลัง ทำให้เธอตกลงมากระแทกพื้นแข็ง ๆ อย่างแรง ซึ่งผลการวินิจฉัยเบื้องต้น พบว่าเด็กหญิงได้รับบาดเจ็บหนัก กระดูกเบ้าตาแตก มีเลือดคั่งในศีรษะ ยังคงมีอาการปวดและเวียนศีรษะหลังเกิดเหตุ
ตอนนี้แพทย์ต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของระบบประสาท และจะต้องประเมินผลกระทบระยะยาวต่อการมองเห็นและสุขภาพโดยรวมของเด็ก
ขณะที่เด็กผู้ก่อเหตุนั้น เชื่อว่าเป็นเด็กออทิสติก อย่างไรก็ตาม ครอบครัวผู้เสียชีวิตชี้ว่าตอนเกิดเหตุ พ่อแม่ของเด็กไม่ได้อยู่ที่สนามเด็กเล่นเพื่อเฝ้าดูพฤติกรรม ทั้งที่ลูกเป็นเด็กพิเศษ แถมหลังเกิดเหตุพ่อแม่ฝั่งนั้นยังไม่ได้แสดงความเสียใจหรือมีการสื่อสารที่ชัดเจนใด ๆ ทำให้พวกเขาโกรธมาก ในขณะที่ต้องกังวลกับการรักษาและสภาพจิตใจของลูกสาว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลายมาเป็นที่สนใจของผู้คนอย่างมาก จุดประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการดูแลเด็กซึ่งเข้ามาเล่นในสนามเด็กเล่น โดยเฉพาะกับเด็กพิเศษที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ หลายคนยังมองว่ากรณีนี้ ไม่ว่าเด็กจะตั้งใจทำหรือไม่ ผู้ใหญ่ก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยของเด็กและคนอื่น ๆ ในชุมชน
ทั้งนี้ ครอบครัวเด็กที่บาดเจ็บหวังว่าจะมีคำชี้แจงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหวังให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุที่คล้ายคลึงกันอีก
ขอบคุณข้อมูลจาก kenh14.vn