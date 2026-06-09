ฟุตบอลโลก 2026 ช่วงเวลาทองของการโปรโมตแบรนด์ของคุณสู่สายตาผู้คนนับล้าน ผ่านเว็บไซต์ Kapook.com ในงบหลักหมื่นเท่านั้น
มหกรรมฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026) ความสนุกที่คนทั้งโลกตั้งตาคอยกำลังจะระเบิดความมันขึ้นอีกครั้ง ! สำหรับนักการตลาดและเจ้าของธุรกิจ นี่ไม่ใช่แค่เทศกาลกีฬา แต่คือ "นาทีทองทางธุรกิจ" ที่ทราฟฟิกและความสนใจของผู้บริโภคจะพุ่งทะยานสู่จุดสูงสุดในรอบ 4 ปี หากแบรนด์ของคุณพลาดกระแสนี้ไป บอกได้คำเดียวว่าน่าเสียดายที่สุด เพราะการที่สายตาของคนหลายล้านจะมาจับจ้องพร้อมกันแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย ๆ ดังนั้นถ้าอยากโปรโมตแบรนด์ บอกเลยว่านี่แหละคือ โอกาสทอง !
เจาะฐานทัพคอบอล Kapook.com
กับตัวเลขสถิติสุดแกร่ง
หากพูดถึงเว็บไซต์สัญชาติไทยที่ครองใจผู้ใช้งานมาอย่างยาวนาน หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของ Kapook.com และนี่คือสถิติตัวเลขในช่วงเวลาปกติรวมถึงการคาดการณ์ในช่วงฟุตบอลโลก 2026 ที่จะทำให้รู้ว่าทำไมแบรนด์ของคุณถึงไม่ควรพลาด
- Kapook.com มีผู้เข้าชมเว็บไซต์รวมมากกว่า 10 ล้านคนต่อเดือน
- มียอดเปิดหน้าคอนเทนต์รวมทะลุ 30 ล้านเพจวิวต่อเดือน
- มุ่งเป้า 150,000+ เพจวิว/ต่อวัน นี่คือตัวเลขประมาณการทราฟฟิกเฉพาะหน้าฟุตบอล (https://football.kapook.com/) ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2026 ซึ่งเป็นซีซั่นการแข่งขันฟุตบอลโลก
ด้วยตัวเลขผู้ชมขนาดนี้ ตั้งแต่นัดเปิดสนาม ตลอดจนคืนวันชิงชนะเลิศที่ทราฟฟิกจะพุ่งสู่สูงสุด ทำให้หมวดฟุตบอลของ Kapook.com กลายเป็น "ทำเลทอง" ที่มั่นใจได้เลยว่า แบรนด์ของคุณจะผ่านสายตาผู้บริโภคมากกว่าหลักแสนจนถึงหลักล้านคน
งบหลักหมื่นก็ปังได้ !
เลือกแพ็กเกจที่ใช่ ตอบโจทย์ทุกแบรนด์
หลายคนอาจกังวลว่า การทำการตลาดกับอีเวนต์ระดับโลกแบบนี้จะต้องใช้เงินทุนมหาศาลหรือเปล่า ? ขอบอกเลยว่า "World Cup Package 2026" ของ Kapook.com นั้น ถูกออกแบบมาให้ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ธุรกิจทุกขนาด ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 30,000 บาทเท่านั้น โดยคุณสามารถเลือกให้ตรงกับงบประมาณและเป้าหมายของแบรนด์ได้เลย
- เริ่มต้นที่งบประหยัด (Package S - 30,000 บาท) เหมาะสำหรับแบรนด์ที่ต้องการเน้นสร้างการรับรู้โดยตรง ด้วยการติด Banner ขนาดมาตรฐานบนหน้า Football Hub ทั้งเวอร์ชัน Desktop และ Mobile
- เน้นแมส เข้าถึงทั้งคอบอลและคนทั่วไป (Package M - 50,000 บาท) ขยายการรับรู้ให้กว้างขึ้นด้วยการเพิ่ม Banner บนหน้าแรก (Homepage) ของ Kapook.com ควบคู่ไปกับหน้าฟุตบอล
- เน้นพลังโซเชียล ถล่มทุกแพลตฟอร์ม (Package L - 80,000 บาท) สำหรับแบรนด์ที่อยากได้ความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ จัดเต็มโซเชียลโพสต์ถึง 40 โพสต์ กระจายครบทั้ง FB, IG, TikTok และ X
- เน้นเล่าเรื่อง ปิดการขายเนียน ๆ (Signature Package - 70,000 บาท) แพ็กเกจพิเศษสำหรับสาย Content Tie-in ที่จะได้ 3 บทความคุณภาพพ่วง Native Advertorials 500,000 อิมเพรสชัน แถมมีระบบ Brand Recommendation แนะนำสินค้าพร้อม Blacklink ปรากฏในช่วงท้ายของบทความฟุตบอลโลก
- จัดใหญ่แบบ All-in Premium (Package XL - 120,000 บาท) ครอบคลุมทุก Touchpoint ทั้ง Banner หน้าแรก, หน้าฟุตบอล, โซเชียล และ Content Tie-in คุณภาพสูง
ไม่ว่าคุณจะเป็นแบรนด์เครื่องดื่ม อาหารของกินเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า แกดเจ็ตดูบอล สินค้าแฟชั่นกีฬา หรือแบรนด์ไหน ๆ ก็สามารถเลือกช้อปแพ็กเกจโฆษณาที่เข้ากับกลยุทธ์ของตัวเองได้อย่างลงตัว
พร้อม Kick-Off
ยิงประตูสู่ความสำเร็จไปด้วยกันหรือยัง ?
อย่าปล่อยให้คู่แข่งของคุณช่วงชิงพื้นที่โฆษณาและสายตาของแฟนบอลนับล้านคนไปฝ่ายเดียวในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก 2026 นี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ความมัน และเปลี่ยนกระแสฟุตบอลฟีเวอร์ให้กลายเป็นยอดขายที่เติบโตไปพร้อมกับ Kapook.com กันเถอะ
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- marketing@kapook.com
- โทร. 02-589-2281