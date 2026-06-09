บุกโรงงานเถื่อน ลอบผลิต หมูยอ-ลูกชิ้น ไม่มี อย. ส่งขายทั่วประเทศ อันไหนคุ้นตาบ้าง

เจ้าหน้าที่บุกทลายโรงงานเถื่อนลอบผลิตหมูยอ-ลูกชิ้นสวม อย. ส่งขายทั่วประเทศ เดือนละ 30 ตัน ใบอนุญาตขาดตั้งแต่ปี 68 ตรวจพบสภาพไร้มาตรฐาน
การเข้าตรวจค้นครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ กก.4 บก.ปคบ. ภายหลังได้รับการประสานข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ให้ตรวจสอบโรงงานต้องสงสัย ซึ่งจากการสืบสวนพบว่าโรงงานดังกล่าวมีการผลิตสินค้าในปริมาณมากภายในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต และมีการกระจายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ภาพจาก อย.
1. ผลิตภัณฑ์อาหารไม่มีเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) รวม 6 รายการ จำนวน 6,109 ถุง ได้แก่ ลูกชิ้นปลาหมึกตรา CFP ลูกชิ้นเอ็นไก่ไม่ระบุยี่ห้อ ลูกชิ้นเนื้อ ตรา CHALAME ลูกชิ้นไก่ ตรา CHALAME ลูกชิ้นหมู ตรารสเลิศ และไก่ยอตรา K@P
2. ผลิตภัณฑ์ที่นำเลขสารบบอาหารที่ยกเลิกแล้วมาติดบนฉลาก รวม 10 รายการ จำนวน 2,507 ถุง ดังนี้ หมูยอมินิ หมูยอพริกไทยดำ สูตรอุบล 100% หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำ แท่งอ้วน หมูยออุบล เกรด A ตรา PPM ลูกชิ้นเอ็นหมู ตรา RF, หมูยอพริกไทยดำ ตรา ส.โคราช ไก่ยอพริกไทยดำ K&P ลูกชิ้นปลาหมึก ตรา PPM ลูกชิ้นปลาหมึก ตรา กัปตันเอส และลูกชิ้นปูอัด ตรา กัปตันเอส
3. ผลิตภัณฑ์ที่นำเลขสารบบอาหารปลอมมาติดแสดง รวม 4 รายการ จำนวน 1,800 ถุง ดังนี้ หมูยออุบล สูตรพริกไทยดำ หมูยออุบล ตรา แม่พลอยสุข หมูยออุบล ตรา เซฟฟี่หมู และ หมูยอทอด ตรา ซุปเปอร์พอร์ค
4. วัตถุดิบที่ใช้ผลิต ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว หนังไก่ และเอ็นวัว รวม 800 กก.
5. เครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต เช่น เครื่องบดเนื้อสัตว์, เครื่องสับผสม, เครื่องปั้นลูกชิ้น, หม้อต้มลูกชิ้น สายพานลำเลียงลูกชิ้น เป็นต้น
ภาพจาก อย.
จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่พบว่าโรงงานแห่งนี้เคยได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารมาก่อน แต่ใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และไม่มีการยื่นขอต่ออายุ อีกทั้งเมื่อตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตยังพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ด้านความสะอาดและสุขอนามัยที่กำหนด
เจ้าของกิจการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า โรงงานเปิดดำเนินการมาประมาณ 10 ปี ผลิตสินค้าหลายประเภท ได้แก่ หมูยอ ไก่ยอ จ๊อไก่ ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อ และลูกชิ้นไก่ เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีกำลังการผลิตเฉลี่ยเดือนละประมาณ 30 ตัน และมีรายได้เฉลี่ยราว 3 ล้านบาทต่อเดือน
ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ยังได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารต้องห้าม เช่น สารบอแรกซ์ ปริมาณวัตถุกันเสีย และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค หากผลตรวจพบสารต้องห้ามหรือสารที่ใช้เกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จะมีความผิดเพิ่มเติมในข้อหาผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดหลายข้อหา ทั้งการตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต การผลิตและจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง การผลิตอาหารปลอม และการดำเนินกิจการหลังใบอนุญาตสิ้นอายุ ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับตามที่กฎหมายกำหนด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับอนุญาตทั้งสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ก่อนนำออกจำหน่าย รวมถึงต้องรักษามาตรฐานสุขลักษณะการผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
ด้านกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ฝากเตือนประชาชนให้ตรวจสอบเลขสารบบอาหารบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และลดความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน หากพบเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าอุปโภค-บริโภคหรือการเอาเปรียบผู้บริโภค สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน ปคบ. 1135 ตลอดเวลา
ภาพจาก อย.
ภาพจาก อย.
ภาพจาก อย.
ภาพจาก อย.
วันที่ 9 มิถุนายน 2569 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับกรมปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หลังได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทลูกชิ้น หมูยอ และอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
การเข้าตรวจค้นครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ กก.4 บก.ปคบ. ภายหลังได้รับการประสานข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ให้ตรวจสอบโรงงานต้องสงสัย ซึ่งจากการสืบสวนพบว่าโรงงานดังกล่าวมีการผลิตสินค้าในปริมาณมากภายในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต และมีการกระจายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ภาพจาก อย.
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พบชายรายหนึ่งแสดงตัวเป็นเจ้าของกิจการ จากการตรวจสอบภายในโรงงานพบผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าข่ายผิดกฎหมายจำนวนมาก ทั้งสินค้าที่ไม่มีเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) สินค้าที่นำเลขสารบบอาหารที่ถูกยกเลิกแล้วมาใช้บนฉลาก รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลขสารบบอาหารปลอม นอกจากนี้ยังตรวจพบวัตถุดิบสำหรับการผลิตจำนวนมาก อาทิ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว หนังไก่ และเอ็นวัว ตลอดจนเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตหลายรายการ จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์อาหารไม่มีเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) รวม 6 รายการ จำนวน 6,109 ถุง ได้แก่ ลูกชิ้นปลาหมึกตรา CFP ลูกชิ้นเอ็นไก่ไม่ระบุยี่ห้อ ลูกชิ้นเนื้อ ตรา CHALAME ลูกชิ้นไก่ ตรา CHALAME ลูกชิ้นหมู ตรารสเลิศ และไก่ยอตรา K@P
2. ผลิตภัณฑ์ที่นำเลขสารบบอาหารที่ยกเลิกแล้วมาติดบนฉลาก รวม 10 รายการ จำนวน 2,507 ถุง ดังนี้ หมูยอมินิ หมูยอพริกไทยดำ สูตรอุบล 100% หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำ แท่งอ้วน หมูยออุบล เกรด A ตรา PPM ลูกชิ้นเอ็นหมู ตรา RF, หมูยอพริกไทยดำ ตรา ส.โคราช ไก่ยอพริกไทยดำ K&P ลูกชิ้นปลาหมึก ตรา PPM ลูกชิ้นปลาหมึก ตรา กัปตันเอส และลูกชิ้นปูอัด ตรา กัปตันเอส
3. ผลิตภัณฑ์ที่นำเลขสารบบอาหารปลอมมาติดแสดง รวม 4 รายการ จำนวน 1,800 ถุง ดังนี้ หมูยออุบล สูตรพริกไทยดำ หมูยออุบล ตรา แม่พลอยสุข หมูยออุบล ตรา เซฟฟี่หมู และ หมูยอทอด ตรา ซุปเปอร์พอร์ค
4. วัตถุดิบที่ใช้ผลิต ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว หนังไก่ และเอ็นวัว รวม 800 กก.
5. เครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต เช่น เครื่องบดเนื้อสัตว์, เครื่องสับผสม, เครื่องปั้นลูกชิ้น, หม้อต้มลูกชิ้น สายพานลำเลียงลูกชิ้น เป็นต้น
ภาพจาก อย.
ผลการตรวจยึดพบผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปผิดกฎหมายรวม 20 ยี่ห้อ จำนวน 10,416 ถุง พร้อมเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 7 ล้านบาท ก่อนนำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่พบว่าโรงงานแห่งนี้เคยได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารมาก่อน แต่ใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และไม่มีการยื่นขอต่ออายุ อีกทั้งเมื่อตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตยังพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ด้านความสะอาดและสุขอนามัยที่กำหนด
เจ้าของกิจการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า โรงงานเปิดดำเนินการมาประมาณ 10 ปี ผลิตสินค้าหลายประเภท ได้แก่ หมูยอ ไก่ยอ จ๊อไก่ ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อ และลูกชิ้นไก่ เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีกำลังการผลิตเฉลี่ยเดือนละประมาณ 30 ตัน และมีรายได้เฉลี่ยราว 3 ล้านบาทต่อเดือน
ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ยังได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารต้องห้าม เช่น สารบอแรกซ์ ปริมาณวัตถุกันเสีย และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค หากผลตรวจพบสารต้องห้ามหรือสารที่ใช้เกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จะมีความผิดเพิ่มเติมในข้อหาผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดหลายข้อหา ทั้งการตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต การผลิตและจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง การผลิตอาหารปลอม และการดำเนินกิจการหลังใบอนุญาตสิ้นอายุ ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับตามที่กฎหมายกำหนด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับอนุญาตทั้งสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ก่อนนำออกจำหน่าย รวมถึงต้องรักษามาตรฐานสุขลักษณะการผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
ด้านกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ฝากเตือนประชาชนให้ตรวจสอบเลขสารบบอาหารบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และลดความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน หากพบเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าอุปโภค-บริโภคหรือการเอาเปรียบผู้บริโภค สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน ปคบ. 1135 ตลอดเวลา
ภาพจาก อย.
ภาพจาก อย.
ภาพจาก อย.
ภาพจาก อย.
ขอบคุณข้อมูลจาก อย.