หนุ่มโชว์เทคนิคช่าง ก่อนสะดุ้งแรง-งัดไม้มือสั่น หวิดสิ้นสภาพ กลายเป็นไวรัลแซวสนั่น

อินฟลูฯ หนุ่มโชว์เทคนิคช่าง ก่อนเกิดสะดุ้งแรง มือไม้สั่น สาเหตุไม่ใช่การชักกระตุก ชาวเน็ตรู้ความจริงถึงกับขำ สงสารไม่ไหว
ภาพจาก Instagram nbconstruction.creators
จากคลิปเผยให้เห็นช่วงเวลาที่เขาปีนขึ้นไปนั่งคร่อมบนคานไม้ ซึ่งเป็นไม้ 2 ชิ้นที่มีร่องอยู่ตรงกลาง ซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถใช้มือเปล่าดันให้ไม้ทั้ง 2 ชิ้นเข้ามาชิดติดกันได้ ก่อนที่เขาจะโชว์เทคนิคช่างในการดึงไม้ทั้ง 2 ส่วนให้เข้ามาติดกัน นั่นคือการนำสว่านไขควงมายิงนอตเข้าไปเพื่อทำให้คานไม้ทั้ง 2 ชิ้นหนีบเข้ามาชิดกัน
แต่ทันทีหลังยิงนอต จู่ ๆ หนุ่มรายนี้ก็เกิดอาการชักกระตุก มือไม้สั่นไปหมด จนต้องรีบเอาสว่านไขควงออก และพยายามจะดันตัวลุกขึ้น แต่กลับไม่สามารถทำได้ โดยเห็นได้ชัดว่ามีบางสิ่งบางอย่างถูกไม้หนีบเอาไว้อยู่
ภาพจาก Instagram nbconstruction.creators
ภาพจาก Instagram nbconstruction.creators
ภาพจาก Instagram nbconstruction.creators
เพื่อแก้ปัญหา หนุ่มรายนี้จึงใช้ค้อนงัดไม้ทั้ง 2 ซีกออกจากกันเป็นการด่วน เพื่อให้มีระยะห่างมากพอที่จะดึงสิ่งที่ติดอยู่ออกมา ซึ่งบอกเลยว่าแม้จะมือไม้สั่นและแสดงออกชัดว่าเจ็บปวดมาก แต่เขาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นได้สำเร็จ
ภาพจาก Instagram nbconstruction.creators
ภาพจาก Instagram nbconstruction.creators
อุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้นได้เสมอ แต่คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มสายก่อสร้างรายนี้ได้กลายมาเป็นไวรัลที่ทำเอาคนดูทั้งขำและเห็นใจไปพร้อม ๆ กัน นับเป็นอุทาหรณ์ของการทำงานท่ายากแบบไม่ระวัง จนลงเอยแบบมือไม้สั่นรัว
ภาพจาก Instagram nbconstruction.creators
โดยวานนี้ (8 มิถุนายน 2569) เดวิด แดเนียล นิโคลส์ อินฟลูเอนเซอร์หนุ่ม ได้โพสต์คลิปลงอินสตาแกรม nbconstruction.creators พร้อมแคบปชั่น "เมื่อคุณจำเป็นต้องไปห้องฉุกเฉินจริง ๆ"
จากคลิปเผยให้เห็นช่วงเวลาที่เขาปีนขึ้นไปนั่งคร่อมบนคานไม้ ซึ่งเป็นไม้ 2 ชิ้นที่มีร่องอยู่ตรงกลาง ซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถใช้มือเปล่าดันให้ไม้ทั้ง 2 ชิ้นเข้ามาชิดติดกันได้ ก่อนที่เขาจะโชว์เทคนิคช่างในการดึงไม้ทั้ง 2 ส่วนให้เข้ามาติดกัน นั่นคือการนำสว่านไขควงมายิงนอตเข้าไปเพื่อทำให้คานไม้ทั้ง 2 ชิ้นหนีบเข้ามาชิดกัน
แต่ทันทีหลังยิงนอต จู่ ๆ หนุ่มรายนี้ก็เกิดอาการชักกระตุก มือไม้สั่นไปหมด จนต้องรีบเอาสว่านไขควงออก และพยายามจะดันตัวลุกขึ้น แต่กลับไม่สามารถทำได้ โดยเห็นได้ชัดว่ามีบางสิ่งบางอย่างถูกไม้หนีบเอาไว้อยู่
ภาพจาก Instagram nbconstruction.creators
ภาพจาก Instagram nbconstruction.creators
ภาพจาก Instagram nbconstruction.creators
ชาวเน็ตที่ได้เห็นชอตนี้ต่างก็ประหลาดใจ ที่จู่ ๆ หนุ่มคนนี้ก็แสดงท่าทีแปลก ๆ แต่เมื่อลองสังเกตดูดี ๆ ก็ถึงบางอ้อ เมื่อพบว่าสิ่งที่ถูก "หนีบ" อยู่ ก็คือน้องชายของหนุ่มคนนี้ ที่ดันหย่อนลงร่อง จนถูกไม้หนีบเข้านั่นเอง
เพื่อแก้ปัญหา หนุ่มรายนี้จึงใช้ค้อนงัดไม้ทั้ง 2 ซีกออกจากกันเป็นการด่วน เพื่อให้มีระยะห่างมากพอที่จะดึงสิ่งที่ติดอยู่ออกมา ซึ่งบอกเลยว่าแม้จะมือไม้สั่นและแสดงออกชัดว่าเจ็บปวดมาก แต่เขาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นได้สำเร็จ
ภาพจาก Instagram nbconstruction.creators
ภาพจาก Instagram nbconstruction.creators
เพียงไม่นานคลิปดังกล่าวก็กลายมาเป็นไวรัลทะลุล้านวิว ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่น ทั้งขำทั้งสงสาร บอกเลยว่าพ่อหนุ่มรายนี้เกือบจะสูญเสียทายาทซะแล้ว ขณะเดียวกันยังมีบางส่วนที่แอบสงสัยว่าเป็นแค่การจัดฉากขำ ๆ หรือไม่ แต่ก็มีหลายคนมองว่า บางทีหนุ่มคนนี้ก็ทำอะไรโง่ ๆ ลงไปขณะทำงานจริง ๆ จึงไม่น่าจะเป็นแค่คอนเทนต์ซะทีเดียว