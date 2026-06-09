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เจ้าของสวนทุเรียน เจอเสิร์ฟหมอนทองตอนนอน กลายเป็นไวรัล 4.9 ล้าน

          เจ้าของสวนทุเรียน เล่าประสบการณ์เจอเสิร์ฟหมอนทองถึงที่ตอนนอน ดูสภาพแล้ว กลายเป็นไวรัล 4.9 ล้านครั้ง สมเป็นหมอนทองจริง ๆ



ทุเรียน
ภาพจาก TikTok @nongtaindurainonline

          ในฤดูร้อน ผลไม้ที่ออกผลได้เยอะลำดับต้น ๆ จนคนไทยกินแทบไม่ทัน ต้องมีทุเรียนอยู่ในลิสต์ แถมเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างอันตราย สัมผัสแบบตรง ๆ ไม่ได้ จะถูกหนามทิ่มจนบาดเจ็บ

          วันที่ 9 มิถุนายน 2569 TikTok @nongtaindurainonline ซึ่งเป็นร้านค้าขายทุเรียน เล่าประสบการณ์สวนทุเรียนเจอลมแรง จนทุเรียนลอยมาเสิร์ฟถึงหลังคาบ้าน ต้นทุเรียนหักทับหลังคา ขณะที่ทุกคนกำลังนอน โชคดีที่ไม่มีใครในบ้านได้รับบาดเจ็บ


          ด้านชาวเน็ต ต่างเข้ามาแซวว่า ค่าส่งทุเรียนรอบนี้ (เสียหาย) หลายบาทอยู่นะ บางคนก็บอกว่า อยากนอน ก็ได้หมอนทองมาเสิร์ฟทันที ซึ่งคอนเทนต์นี้คนดูว่า 4.9 ล้านครั้ง



ทุเรียน
ภาพจาก TikTok @nongtaindurainonline

ทุเรียน
ภาพจาก TikTok @nongtaindurainonline

ทุเรียน



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เจ้าของสวนทุเรียน เจอเสิร์ฟหมอนทองตอนนอน กลายเป็นไวรัล 4.9 ล้าน อัปเดตล่าสุด 9 มิถุนายน 2569 เวลา 19:35:06
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