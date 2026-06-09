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ไขปริศนาสบู่ Imperial Leather สติ๊กเกอร์มีประโยชน์ อย่าแกะทิ้งเพราะรำคาญ

          ไขปริศนาอีกครั้ง สบู่ Imperial Leather สติ๊กเกอร์มีไว้ทำอะไร มันมีประโยชน์มากกว่าที่คิด อย่าแกะทิ้งเพราะรำคาญเด็ดขาด


สบู่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Imperial Leather Thailand

          นับเป็นสบู่ในตำนาน ใคร ๆ ก็รู้จักอย่าง Imperial Leather ซึ่งเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดคือ การมีสติ๊กเกอร์สีทองติดอยู่บนสบู่ หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า มันมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

          วันที่ 9 มิถุนายน 2569 กระปุกดอทคอม ขอย้อนรอยไขปริศนาที่ เฟซบุ๊ก Imperial Leather Thailand  เคยโพสต์ถึงประโยชน์ของสติ๊กเกอร์สีทองที่ติดบนสบู่เอาไว้เมื่อ 3 ปีที่แล้วว่า


          ทุกคนรู้มั้ย จริง ๆ แล้ว สติกเกอร์สีทองมีประโยชน์กว่าที่คิด เพราะช่วยลดการเสียดสีของตัวสบู่และที่วาง ทำให้สบู่ละลายช้า และต้องวางคว่ำด้านสติกเกอร์สีทองลงด้วยนะ

          ดังนั้นใครที่แกะทิ้งบ่อย ๆ รอบหน้าห้ามแกะน้าา

สบู่

สบู่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Imperial Leather Thailand






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ไขปริศนาสบู่ Imperial Leather สติ๊กเกอร์มีประโยชน์ อย่าแกะทิ้งเพราะรำคาญ โพสต์เมื่อ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 19:48:37 1,120 อ่าน
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