ไขปริศนาสบู่ Imperial Leather สติ๊กเกอร์มีประโยชน์ อย่าแกะทิ้งเพราะรำคาญ

ไขปริศนาอีกครั้ง สบู่ Imperial Leather สติ๊กเกอร์มีไว้ทำอะไร มันมีประโยชน์มากกว่าที่คิด อย่าแกะทิ้งเพราะรำคาญเด็ดขาด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Imperial Leather Thailand
นับเป็นสบู่ในตำนาน ใคร ๆ ก็รู้จักอย่าง Imperial Leather ซึ่งเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดคือ การมีสติ๊กเกอร์สีทองติดอยู่บนสบู่ หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า มันมีประโยชน์มากกว่าที่คิด
วันที่ 9 มิถุนายน 2569 กระปุกดอทคอม ขอย้อนรอยไขปริศนาที่ เฟซบุ๊ก Imperial Leather Thailand เคยโพสต์ถึงประโยชน์ของสติ๊กเกอร์สีทองที่ติดบนสบู่เอาไว้เมื่อ 3 ปีที่แล้วว่า
ทุกคนรู้มั้ย จริง ๆ แล้ว สติกเกอร์สีทองมีประโยชน์กว่าที่คิด เพราะช่วยลดการเสียดสีของตัวสบู่และที่วาง ทำให้สบู่ละลายช้า และต้องวางคว่ำด้านสติกเกอร์สีทองลงด้วยนะ
ดังนั้นใครที่แกะทิ้งบ่อย ๆ รอบหน้าห้ามแกะน้าา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Imperial Leather Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Imperial Leather Thailand
นับเป็นสบู่ในตำนาน ใคร ๆ ก็รู้จักอย่าง Imperial Leather ซึ่งเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดคือ การมีสติ๊กเกอร์สีทองติดอยู่บนสบู่ หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า มันมีประโยชน์มากกว่าที่คิด
วันที่ 9 มิถุนายน 2569 กระปุกดอทคอม ขอย้อนรอยไขปริศนาที่ เฟซบุ๊ก Imperial Leather Thailand เคยโพสต์ถึงประโยชน์ของสติ๊กเกอร์สีทองที่ติดบนสบู่เอาไว้เมื่อ 3 ปีที่แล้วว่า
ทุกคนรู้มั้ย จริง ๆ แล้ว สติกเกอร์สีทองมีประโยชน์กว่าที่คิด เพราะช่วยลดการเสียดสีของตัวสบู่และที่วาง ทำให้สบู่ละลายช้า และต้องวางคว่ำด้านสติกเกอร์สีทองลงด้วยนะ
ดังนั้นใครที่แกะทิ้งบ่อย ๆ รอบหน้าห้ามแกะน้าา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Imperial Leather Thailand