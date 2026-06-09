ป้ายภาษาญี่ปุ่นอะไรโผล่บางแสน ทำเอาคนญี่ปุ่นเห็นแล้วเป็นห่วง ก่อนรู้ความจริง

ป้ายภาษาญี่ปุ่นที่บางแสน ทำคนญี่ปุ่นงง ทำไมไม่มีภาษาไทย จนกลายเป็นไวรัล ก่อนชี้แจงจนเข้าใจ เอ็นดูเลย
ภาพจาก X @takum_bkk
วันที่ 9 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้ X @takum_bkk รายหนึ่งซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่น เดินทางมาเที่ยวบางแสน แต่กลับพบป้ายสถานีรถไฟภาษาญี่ปุ่นติดไว้ริมทาง จึงเกิดความสงสัยว่า สถานที่แห่งนี้อยู่ในประเทศไทย ทำไมไม่มีภาษาไทยในป้าย แบบนี้จะมีปัญหาเรื่องการเดินทางขนส่งสาธารณะหรือเปล่า
จากนั้น มีคนมาชี้แจงว่า ป้ายดังกล่าวไม่ได้เป็นป้ายรถโดยสารสาธารณะ แต่เป็นป้ายท่องเที่ยวธีมญี่ปุ่นของตลาดปลาบางแสนเท่านั้น เท่ากับว่า ไม่มีปัญหาเรื่องความสับสนแน่นอน
ภาพจาก X @takum_bkk
วันที่ 9 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้ X @takum_bkk รายหนึ่งซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่น เดินทางมาเที่ยวบางแสน แต่กลับพบป้ายสถานีรถไฟภาษาญี่ปุ่นติดไว้ริมทาง จึงเกิดความสงสัยว่า สถานที่แห่งนี้อยู่ในประเทศไทย ทำไมไม่มีภาษาไทยในป้าย แบบนี้จะมีปัญหาเรื่องการเดินทางขนส่งสาธารณะหรือเปล่า
จากนั้น มีคนมาชี้แจงว่า ป้ายดังกล่าวไม่ได้เป็นป้ายรถโดยสารสาธารณะ แต่เป็นป้ายท่องเที่ยวธีมญี่ปุ่นของตลาดปลาบางแสนเท่านั้น เท่ากับว่า ไม่มีปัญหาเรื่องความสับสนแน่นอน