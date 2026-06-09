HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ป้ายภาษาญี่ปุ่นอะไรโผล่บางแสน ทำเอาคนญี่ปุ่นเห็นแล้วเป็นห่วง ก่อนรู้ความจริง

          ป้ายภาษาญี่ปุ่นที่บางแสน ทำคนญี่ปุ่นงง ทำไมไม่มีภาษาไทย จนกลายเป็นไวรัล ก่อนชี้แจงจนเข้าใจ เอ็นดูเลย


บางแสน
ภาพจาก X @takum_bkk

          วันที่ 9 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้ X @takum_bkk รายหนึ่งซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่น เดินทางมาเที่ยวบางแสน แต่กลับพบป้ายสถานีรถไฟภาษาญี่ปุ่นติดไว้ริมทาง จึงเกิดความสงสัยว่า สถานที่แห่งนี้อยู่ในประเทศไทย ทำไมไม่มีภาษาไทยในป้าย แบบนี้จะมีปัญหาเรื่องการเดินทางขนส่งสาธารณะหรือเปล่า


          จากนั้น มีคนมาชี้แจงว่า ป้ายดังกล่าวไม่ได้เป็นป้ายรถโดยสารสาธารณะ แต่เป็นป้ายท่องเที่ยวธีมญี่ปุ่นของตลาดปลาบางแสนเท่านั้น เท่ากับว่า ไม่มีปัญหาเรื่องความสับสนแน่นอน




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ป้ายภาษาญี่ปุ่นอะไรโผล่บางแสน ทำเอาคนญี่ปุ่นเห็นแล้วเป็นห่วง ก่อนรู้ความจริง โพสต์เมื่อ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 20:45:29 2,638 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต ลูกปัด ชลนรรจ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย