เมื่อย่ามีสามี 2 คน แต่ลูกหลานเป็นแฟนกัน ผิดไหม ชาวเน็ตให้ 2 เหตุผล ปล่อยไปเถอะ

ความสัมพันธ์อลเวง เมื่อย่ามีสามี 2 คน แต่ลูกหลาน 2 ฝั่งกลับรักกัน แบบนี้ผิดไหม ชาวเน็ตเห็นผังครอบครัวแล้ว บอกคำเดียว ปล่อยไปเถอะกับ 2 เหตุผล
วันที่ 10 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งมีการโพสต์ปรึกษาปัญหาครอบครัว หลังจากเครือญาติแอบรักกันเอง แต่ก็ไม่มั่นใจว่า แบบนี้จะผิดมากไหม จึงขอปรึกษา พร้อมกับเขียนผังความสัมพันธ์แบบสรุปย่อย ๆ ดังนี้
- ย่า มีสามี 2 คน ซึ่งย่าก็มีลูกกับสามีทั้ง 2 คน ที่พีคคือ เรียกว่า ผัวหลวง ผัวน้อย
- ความสัมพันธ์ฉันชู้สาว เกิดขึ้นในรุ่นหลาน เมื่อหลานฝั่งสามีคนแรกกับหลานฝั่งสามีคนที่ 2 เกิดชอบพอกัน และคบกัน
- คนที่ชอบพอกันเป็นผู้ชายด้วยกันทั้งคู่
- หนึ่งในนั้นมีศักดิ์เป็นหลานของน้องเขย (สามีของน้องสาว) เจ้าของเรื่อง
ชาวเน็ตวิเคราะห์ผิดไหม
ชาวเน็ตเข้ามาวิเคราะห์ว่า เรื่องนี้ไม่ผิดแน่นอน เพราะทั้ง 2 คนไม่ได้เป็นญาติทางสายเลือด เป็นเพียงญาติแค่ตามศักดิ์ อีกทั้งยังเป็นผู้ชาย มีลูกไม่ได้ ตัดปัญหาเลือดชิดไปได้เลย