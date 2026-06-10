สั่งเดลิเวอรี่แบบส่งด่วน ได้ของเร็วทันใจ พอเห็นกล่องพัสดุกลับท้อแทน ช่างกล้าเขียน

สั่งเดลิเวอรี่แบบส่งด่วน ได้ของเร็วทันใจ พอเห็นกล่องพัสดุกลับท้อแทน ทำไมถึงเขียนกันได้แบบนี้ กับการแค่ไม่รับโทรศัพท์
ปัจจุบันการแข่งขันด้านเดลิเวอรี่ยิ่งโหดมากขึ้นเรื่อย ๆ จากเดิมที่สั่งของวันนี้ ได้ของพรุ่งนี้ ในบางครั้งก็เปลี่ยนเป็นได้ของไม่กี่ชั่วโมงที่สั่ง
วันที่ 10 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เล่าประสบการณ์การสั่งของแบบส่งด่วน พร้อมกับจ่ายเงินเรียบร้อย แต่พอพนักงานมาส่งของ ก็โทรศัพท์มาทางแชต ซึ่งมันไม่แจ้งเตือน สุดท้ายรู้ว่า สินค้าถูกส่งสำเร็จแล้ว
พอเช็กของกลับเสียความรู้สึก ที่หน้ากล่องพัสดุกลับเขียนว่า "เป็นเ-ยอะไร ทำไมไม่รับ" ทำให้เจ้าของเรื่องได้แต่ด่าทอ ใจไม่รักการบริการก็ไม่ควรมาทำงาน
ส่วนชาวเน็ตงงว่า ทำไมไม่โทรศัพท์มาหาโดยตรง ถ้าโทรศัพท์ผ่านแชต บางทีมันก็ไม่แจ้งเตือน ติดต่อยาก