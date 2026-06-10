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ส่องเมนต์แฟนบอล หลังไทย บุกเจ๊าจีน 0-0 สับฟอร์ม ฮัดสัน ต่างชัดเทียบยุค อิชิอิ

          ควันหลงจบเกมทีมชาติไทย บุกเจ๊าจีน 0-0 แมตช์อุ่นเครื่อง ทำเอาแฟนบอลแห่คอมเมนต์สับฟอร์มยุค แอนโธนี่ ฮัดสัน เทียบกับอดีตโค้ช มาซาทาดะ อิชิอิ  

ฟุตบอลทีมชาติไทย

          วันที่ 10 มิถุนายน 2569 ควันหลงหลังจบแมตช์อุ่นเครื่องช่วง ฟีฟ่า เดย์ โดยทีมฟุตบอลทีมชาติไทยบุกไปเยือน ทีมชาติจีน ก่อนที่ผลจะออกมาด้วยการเสมอกันไป 0-0 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา

          หลังเกมอุ่นเครื่อง แอนโธนี่ ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย กล่าวว่า "จีนเปลี่ยนไปจากเดิม ค่อนข้างเยอะ จากที่มีผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ ด้วยความที่ลีกมีการพัฒนามากขึ้นและผู้เล่นจีนได้ลงมาขึ้น จีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีพัฒนาการที่ดีมาก ซึ่งจีนน่าจะกำลังมาถูกทางของเขา"

ฟุตบอลทีมชาติไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

          อันดับแรกขอขอบคุณสมาคมฟุตบอลจีนและชาวจีนที่ต้อนรับทีมชาติไทยเป็นอย่างดี ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีของเรา อยากจะขอบคุณทุกคน ตอนนี้นักเตะจีนมีเกมที่ได้เล่นในลีกระดับสูงด้วยความที่ลีกยังเปิดอยู่"

          "แมตช์นี้ทีมของเราได้ออกมาเล่นเกมเยือน ผู้เล่นหลายคนห่างจากเกมไปค่อนข้างนานเนื่องจากลีกที่ปิดฤดูกาล แต่ผมภูมิใจนักเตะทุกคนที่กล้าหาญและทุ่มเทอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งช่วยกันเล่นและสามารถโชว์ฟอร์มที่แข็งแกร่งออกมา"

ฟุตบอลทีมชาติไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

          ปรากฏว่า โพสต์ดังกล่าวในเพจเฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย ต่างมีแฟนบอลเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก บางส่วนวิจารณ์ถึงพัฒนาการฟอร์มการเล่นของทัพช่างศึก ที่ดูแตกต่างจากยุคก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจากฟอร์มอุ่นเครื่อง 2 นัดล่าสุดที่ไม่สามารถชนะคู่แข่งได้ จึงยิ่งรู้สึกไม่มั่นใจกับการตัดสินใจของฝ่ายเทคนิคฯ เลือกปลด มาซาทาดะ อิชิอิ แล้วตั้ง แอนโธนี่ ฮัดสัน มาคุมทีมชาติ 

ฟุตบอลทีมชาติไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

ฟุตบอลทีมชาติไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

          นอกจากนี้ บางส่วนนอกจากจะไม่เห็นด้วยกับบางส่วนของคำสัมภาษณ์ของกุนซือทีมฟุตบอลทีมชาติไทย รวมทั้งอยากให้เจ้าตัวเร่งพัฒนาฟอร์มโดยรวมของทีมให้ดีกว่านี้ เพราะเกมนี้เจอคู่แข่งที่เดิมทีไทยเคยสู้ได้ดีตลอด แต่ปัจจุบันกลับโดนคู่แข่งพัฒนาจนฟอร์มเหนือกว่าค่อนข้างชัดเจน เป็นต้น 

ฟุตบอลทีมชาติไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

ฟุตบอลทีมชาติไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย


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ส่องเมนต์แฟนบอล หลังไทย บุกเจ๊าจีน 0-0 สับฟอร์ม ฮัดสัน ต่างชัดเทียบยุค อิชิอิ อัปเดตล่าสุด 10 มิถุนายน 2569 เวลา 10:20:44 1,834 อ่าน
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