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ตัวท็อป AV โชว์หวิว บอกจะแช่ออนเซ็นกับลูกชาย กลายเป็นดราม่าซุกลูก โร่แจงวุ่น

          อายากะ โทโมดะ ตัวท็อปวงการ AV เจอดราม่า หลังโพสต์เซ็กซี่ จะแช่ออนเซ็นกับลูกชายวัยมหาวิทยาลัย คนช็อกไม่โสดจริง ลูกโตแล้ว เจ้าตัวแจงวุ่น

ดารา AV

          วันที่ 7 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานกรณีดราม่าจากวงการ AV เมื่อ อายากะ โทโมดะ (Ayaka Tomoda) นักแสดง AV ตัวท็อปของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะเทพีแห่งโลก AV ได้โพสต์โซเชียลบอกกับแฟน ๆ ว่า เธอกำลังจะไปทริปแช่น้ำพุร้อนออนเซ็นกับลูกชายที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัย

          "ฉันมีลูกชายที่กำลังจะเป็นเด็กมหาลัย ฉันมาทริปออนเซ็นกับลูกชายคนนั้น แค่เรา 2 คนล่ะ" โพสต์ของเธอระบุ 

ดารา AV
ภาพจาก X @tomodaayaka0914

          เพียงไม่นานโพสต์ดังกล่าวก็ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้น ยอดวิวทะลุ 1.3 ล้านวิว และเกิดกระแสวิจารณ์หนัก จนสุดท้ายเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจง เบรกกระแสความเข้าใจผิด แต่ยังไม่วายโดนคนวิจารณ์หนัก

          โดยในโพสต์ต้นเรื่อง อายากะ โทโมดะ โชว์ภาพตัวเองในชุดยูกาตะสุดเร่าร้อน ดูเซ็กซี่เกินเบอร์เมื่อเทียบกับสิ่งที่เธอบอกว่าจะไปแช่น้ำร้อนกับลูกชาย ด้วยความที่เธอเพิ่งจะอายุแค่ 37 ปี การที่จู่ ๆ ออกมาประกาศว่ามีลูกชายโตจนเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้ว ทำให้แฟน ๆ ตื่นตกใจกันอย่างมาก 

ดารา AV
ภาพจาก X @tomodaayaka0914

          แต่ในขณะที่เหตุดังกล่าวยังเป็นที่ฮือฮา ต่อมาในวันที่ 4 มิถุนายน เธอกลับออกมาชี้แจง อ้างว่าทุกอย่างเป็นแค่ความเข้าใจผิด การพา "ลูกชาย" ไปแช่ออนเซ็นด้วยกันนั้น แท้จริงเป็นเพียงพล็อตสำหรับหนัง AV เรื่องใหม่เท่านั้น ซึ่งจะปล่อยออกมาให้ได้ชมกันปีหน้า

          โดยเหตุที่เธอต้องรีบออกมาชี้แจงเพราะมีกระแสข่าวลือและความเข้าใจผิดเกิดขึ้น แม้เธอจะออกมาชี้แจงแบบนี้ แน่นอนว่าคำชี้แจงย่อมไม่ถูกมองเห็นเท่าโพสต์เดิม ทำให้ความเข้าใจผิดยังคงอยู่ จนเธอต้องออกมาย้ำอีกครั้งในสถานะของตนเอง โดยชี้ว่า 

          "นี่เป็นแค่คอนเทนต์สำหรับงาน AV ไม่ใช่เรื่องจริง ความจริงคือฉันยังไม่เคยมีลูก ฉันยังไม่เคยแต่งงานและไม่มีแฟนด้วยซ้ำ โปรดอย่าเข้าใจฉันผิดนะ"

          อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์จะยังไม่หายไป ซึ่งนี่อาจนับเป็นอีกบทเรียนหนึ่งเกี่ยวกับการโปรโมตผลงานในลักษณะนี้

ดารา AV
ภาพจาก X @tomodaayaka0914

ดารา AV
ภาพจาก X @tomodaayaka0914

ดารา AV
ภาพจาก X @tomodaayaka0914


ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday



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ตัวท็อป AV โชว์หวิว บอกจะแช่ออนเซ็นกับลูกชาย กลายเป็นดราม่าซุกลูก โร่แจงวุ่น โพสต์เมื่อ 10 มิถุนายน 2569 เวลา 10:17:16 3,156 อ่าน
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