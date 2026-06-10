เปิดภาพแปลก อะไรเลื้อยบนสายไฟจีน ลักษณะเหมือนงู เฉลยสุดว้าว นี่คือเทคโนโลยี

เปิดภาพแปลก อะไรเลื้อยบนสายไฟจีน ดูไกล ๆ เหมือนงู พอซูมดูถึงรู้ ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต เฉลยเป็นเทคโนโลยี รัฐจัดให้ พร้อมรับการสอบครั้งสำคัญของเด็ก ๆ
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว
วันที่ 9 มิถุนายน 2569 สำนักข่าวซินหัว เผยภาพสุดแปลกที่เกิดขึ้นในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นภาพของอะไรบางอย่างที่กำลังเลื้อยอยู่บนสายไฟ ลักษณะม้วนคล้ายงู แต่เมื่อสังเกตดูดี ๆ กลับพบว่าสิ่งที่เห็นอยู่ไม่ใช่งูจริง ๆ แต่เป็น "หุ่นยนต์งู" ที่ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบสายไฟ
รายงานระบุว่า เมื่อไม่นานนี้ หน่วยงานการไฟฟ้าในเมืองคุนหมิง ได้ใช้ "หุ่นยนต์ตรวจสอบสายไฟ" แบบเลื้อยไต่รูปร่างคล้ายงู ในการตรวจสอบสายไฟฟ้าแรงสูง 10 กิโลโวลต์ ตามสถานที่จัดสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยระดับชาติหรือ "เกาเข่า" เพื่อรับประกันความมั่นคงของระบบไฟฟ้าระหว่างการสอบครั้งสำคัญนี้
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว
ด้าน สวีไห่ชุน เจ้าหน้าที่หน่วยงานการไฟฟ้าท้องถิ่น เผยว่า หุ่นยนต์รูปร่างคล้ายงูนี้มี "หัวงู" ที่ติดตั้งกล้องความละเอียดสูงและเซนเซอร์เฉพาะทางหลายตัว ช่วยให้สามารถตรวจจับความผิดปกติด้านความปลอดภัยได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นสายไฟชำรุด ชิ้นส่วนสึกหรอ หรืออุณหภูมิที่ผิดปกติ
ขณะที่ "ลำตัวงู" ใช้โครงสร้างข้อต่อแบบยืดหยุ่น จำลองการเลื้อยของงูและข้ามสิ่งกีดขวางอย่างลูกถ้วยไฟฟ้าได้ ช่วยชดเชยจุดบอดที่การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่หรือโดรนเข้าถึงยาก
สุดท้าย "หางงู" ติดตั้งอุปกรณ์จ่ายพลังงานแบบไร้สัมผัส ช่วยให้ทำงานตรวจสอบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ทางหน่วยงานได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและรักษาความมั่นคงด้านการจ่ายไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ ในช่วงสอบเกาเข่า พร้อมเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงภาระทางไฟฟ้า (Electrical Load) ในระบบไฟฟ้าและสถานะการทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับประกันการจ่ายไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวซินหัว