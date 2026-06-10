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ประมวลภาพ เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ดีเดย์เปิดตัว 3 ก.ค. ประกาศศักดาย่านรัตนาธิเบศร์

          เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ดีเดย์เปิดตัว 3 กรกฎาคม 2569 ประกาศศักดาย่านรัตนาธิเบศร์ เป็นฮับศูนย์รวมรถไฟฟ้าหลายสาย ท่ามกลางร้านค้าเปิดกว่า 300 ร้าน
เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์

          วันที่ 10 มิถุนายน 2569 เซ็นทรัลพัฒนา มีการประกาศว่า กำลังจะเปิด เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 นี้ โดยทุ่มงบกว่า 4,500 ล้านบาท พลิกโฉมอดีตเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ยกเครื่องใหม่หมด เป็น Northville District ของกรุงเทพฯ และนนทบุรี
เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์

          สำหรับจุดแข็งของห้าง เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ จะอยู่ในจุดเชื่อมต่อคมนาคมที่สมบูรณ์แบบ ทั้งรถไฟฟ้าสายสีม่วง, สีชมพู และอนาคตอาจมีสีน้ำตาล ก็สามารถเดินทางมาได้ อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลย่านงามวงศ์วาน และอยู่ใกล้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี อีกด้วย

          ขณะเดียวกัน ตรงจุดนี้ยังมีที่พักอาศัย หน่วยงานราชการต่าง ๆ โรงพยาบาล โรงเรียน นับเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่มีคนหมู่มากรวมตัวกัน

เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์

ร้านค้าใน เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์

          เบื้องต้นมีการคัดสรรกว่า 300 Downtown Brands โดยมีสัดส่วนแบรนด์ใหม่ถึง 80% นำโดย D-Sports Stadium สปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์แนวญี่ปุ่นใหญ่ที่สุดในไทยกว่า 2,500 ตารางเมตร คอนเซ็ปต์ SHARE FUN, FIND NEW รองรับกิจกรรมปีนผาและสนามโกคาร์ท, Fitness First Redefined คอนเซปต์พรีเมียมมาพร้อม Pilates Studio เต็มรูปแบบ, HYROX Training Club และซาวน่าอินฟราเรด 
เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์

เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์

          ผนึกกำลังกลุ่มเซ็นทรัลสร้าง Future Lifestyle Retail ได้แก่ Tops Food Hall คัดวัตถุดิบพรีเมียม, Super Sports ไอเทมสปอร์ตไลฟ์สไตล์ สินค้าลิขสิทธิ์จากสโมสรลิเวอร์พูล บริการขึ้นเอ็นไม้แร็คเก็ต, Powerbuy ยกระดับการใช้ชีวิตด้วย Home Solutions ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมรักษ์โลกเข้ากับดีไซน์พรีเมียม, B2S อ่าน-เขียน-เรียน-เล่น แหล่งรวมความสุขและแรงบันดาลใจของทุกคนในครอบครัว และ OfficeMate  
เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์

          Food Lifestyle Destination ร้านดังยอดนิยม อาทิ Bonchon, Chagee, Eat Am Are, Fam Time, Gong Cha, Gyu-Kaku, Joe’s Wing, Katsu Midori, Momo Paradise, Nose Tea คอนเซ็ปต์ใหม่ Real Nose Tea, Saemaeul Express, Shabu Baru, Sizzler Special, Solsot, Sour Little, The Stone, เกศเตี๋ยว เป็นต้น 

          Food Ville ศูนย์อาหารพรีเมียมคอนเซปต์ The Warmth of Nature อบอุ่นเหมือนกินข้าวกลางธรรมชาติพร้อมวิวรถไฟฟ้า รวมร้านมิชลิน: ราดหน้ายอดผักสูตร 40 ปีศาลเจ้าพ่อเสือ, เปลวก๋วยเตี๋ยวต้มยำ, คุณประนอม ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีก, สุกี้เมาเวอริค เป็นต้น ร้านดังเมืองนนท์ฯ: เสน่ห์เรือนนท์, เหลาริมทาง by เชฟเดช 

เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์

          รวมทั้งแบรนด์ดังเพื่อทุกเจน Flex Rehab, Matsukiyo, Daiso & Standard, Kidzooona สนามเด็กเล่นในร่มจากญี่ปุ่น และ SF Cinema ในคอนเซ็ปต์ใหม่ The Prestige Cinema
เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์

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ประมวลภาพ เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ดีเดย์เปิดตัว 3 ก.ค. ประกาศศักดาย่านรัตนาธิเบศร์ โพสต์เมื่อ 10 มิถุนายน 2569 เวลา 11:42:18 3,009 อ่าน
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