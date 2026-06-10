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เข้าส้วมแบบนี้ กดชักโครกกันยังไง คนแบ่งทีม มือกด - เท้าเหยียบ ผู้ผลิตตอบให้แล้ว

          ปัญหาโลกแตก เข้าส้วมแบบนี้ กดคันโยกกันยังไง โซเชียลแบ่งทีมชัด ใช้มือกด หรือเท้าเยียบ ล่าสุดผู้ผลิตรายใหญ่จากญี่ปุ่นมาตอบให้แล้ว

ชักโครก

          เป็นปัญหาโลกแตกที่หลาย ๆ คนต่างสงสัย เมื่อต้องเข้าส้วมสาธารณะแล้วเจอโถชักโครกแบบมีคันโยกเพื่อกดน้ำ แบบนี้ควรจะใช้มือกดคันโยกหรือใช้เท้าเหยียบกันแน่ จนกลายเป็นคำถามที่มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหลายหลาย ชนิดที่แบ่งทีมกันอย่างชัดเจน 

          จากรายงานของเว็บไซต์ livedoor.com เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 พบชาวเน็ตญี่ปุ่นซึ่งเป็นหญิงวัย 40 ปี ได้โพสต์ถามบน Threads ว่า "คิดว่าคงมีคนที่ใช้เท้าเหยียบอยู่บ้าง แต่ส่วนตัวก็ใช้มือกดมาตลอด แล้วทุก ๆ คนล่ะ ?" 

          เมื่อดูจากภาพก็ไม่แปลกใจที่จะเกิดคำถาม เนื่องจากโถส้วมดังกล่าวเป็นโถแบบนั่ง ซึ่งมีคันโยกอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าโถส้วมแบบนั่งยอง ทำให้การยกเท้าขึ้นมากดอาจจะดูไม่ค่อยสะดวกนัก แต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้เลยซะทีเดียว 

          ขณะที่ความเห็นจากชาวเน็ตแบ่งเป้น 2 ฝั่งอย่างชัดเจน เช่น 

          - ขอทิชชูสักแผ่น เอามารองตอนจับคันโยก
          - ใช้มือแน่นอน ฉันไม่ชอบถ้าจะมีคนใช้เท้าเหยียบ เลยใช้มือกดตลอด
          - ยังไงก็ต้องล้างมืออยู่แล้ว จึงใช้มือกด 

          - เป็นตำแหน่งที่ชวนให้ลังเล แต่เพราะไม่ไว้ใจคนอื่น ๆ เลยใช้เท้าเหยียบ 100%
          - ขอโทษนะ ใช้เท้าแหละ
          - คิดว่าต้องใช้เท้าเหยียบมาโดยตลอด และเชื่อว่าคนอื่นก็คงคิดแบบนี้ เลยจะใช้เท้าเหยียบตลอดไป 

ชักโครก
ภาพจาก Threads @kumie_0131

          ขณะที่เดียว ยังมีคนมองว่าอีกสาเหตุคงเกิดจากยุคสมัย ที่ส้วมญี่ปุ่นยุคก่อน ๆ จะเป็นแบบนั่งยอง คนเลยเคยชินกับการใช้เท้า ดังนั้นเมื่อเจอกับคนยุคใหม่ที่ใช้มือกดคันโยกกัน เลยรู้สึกตกใจ 

          แม้จะมีความเห็นมากมาย ก็ยากที่จะตอบได้ชัดเจนว่าแบบไหนถูก หรือผิด อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้ทาง อากิโกะ คาคุ โฆษกของ TOTO ผู้ผลิตโถสุขภัณฑ์รายใหญ่ของญี่ปุ่น ได้ออกมาให้คำตอบในเรื่องนี้แล้ว โดยยืนยันว่า "คำตอบที่ถูกต้องก็คือ มือ"

          พร้อมกันนั้นยังอธิบายว่า เหตุที่ควรใช้มือกดคันโยก เนื่องจากอุปรณ์ดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนที่มีความละเอียดอ่อน หากใช้แรงเหยียบจากเท้า อาจทำให้โคนบริเวณคันโยกหัก หรือยางปะเก็นด้านในเกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คันโยกชำรุด 

          เมื่อถามไปถึงส้วมแบบนั่งยอง ว่าควรใช้มือหรือเท้ากดน้ำกันแน่ อากิโกะ เฉลยว่า "ไม่ว่าจะเป็นส้วมแบบนั่งยองหรือโถนั่ง วิธีใช้คันโยกที่ถูกต้องก็คือการใช้มือในการกดค่ะ"

          ซึ่งการโยกคันโยกตรงโถส้วมนั้น ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้แรงกดลงไปเพียงเท่านั้น แต่สามารถกด ดึง หรือขยับไปในทิศทางใดก็ได้ เพื่อให้น้ำไหลออกมา พร้อมกันนั้นยังยืนยันว่าทางแบรนด์ยังคงมีการผลิตโถส้วมลักษณะนี้อยู่ แม้ว่าในญี่ปุ่นจะมีการนำระบบกดน้ำอัตโนมัติมาใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็ตาม 

ขอบคุณข้อมูลจาก livedoor.com


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เข้าส้วมแบบนี้ กดชักโครกกันยังไง คนแบ่งทีม มือกด - เท้าเหยียบ ผู้ผลิตตอบให้แล้ว โพสต์เมื่อ 10 มิถุนายน 2569 เวลา 13:49:04 3,435 อ่าน
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