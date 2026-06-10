เปิดภาพธนบัตร 500 บาท ถามใช้ซื้อของได้ไหม ก่อนตกใจปีที่ผลิต ไม่คิดว่าเก่าขนาดนี้

เปิดภาพธนบัตร 500 บาท ถามใช้ซื้อของได้ไหม พอสืบข้อมูล คนตกใจปีที่ผลิต ไม่คิดว่าจะนานกว่าที่คิด เป็นรุ่นที่ 13
วันที่ 10 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการลงภาพธนบัตร 500 บาท 1 ใบ ดูทรงแล้วเก่าแน่นอน พร้อมกับถามว่า ธนบัตรใบนี้สามารถใช้ได้ไหม เรื่องนี้ ชาวเน็ตตอบอย่างไวว่า ธนบัตรเก่าแค่ไหน ถ้าไม่ขาดยังไงก็ใช้ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นู๋ แนนซี่ ซู่ซ่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นู๋ แนนซี่ ซู่ซ่า
อย่างไรก็ตาม กระปุกดอทคอม ได้ตรวจสอบสภาพของธนบัตรนี้แล้ว พบว่า เป็นธนบัตรรุ่นที่ 13 ผลิตในปี 2530 อายุประมาณ 40 ปีแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นู๋ แนนซี่ ซู่ซ่า