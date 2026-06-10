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เจ้าหญิงแอนน์ เตรียมเสด็จเยือนไทย เจริญสัมพันธไมตรี 2 ดินแดน 16 - 17 ก.ค. 69

          เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร เตรียมเสด็จเยือนไทย เจริญสัมพันธไมตรี 2 ดินแดน 16 - 17 ก.ค. 69

เจ้าหญิงแอนน์

          วันที่ 10 มิถุนายน 2569 สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เปิดเผยหมายกำหนดการเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ของ เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร เพื่อเจริญความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ 

เจ้าหญิงแอนน์
ภาพจาก Simon Ward Photography / Shutterstock.com

          โดย เจ้าหญิงแอนน์ พร้อมด้วย เซอร์ทิม ลอว์เรนซ์ พระสวามี มีกำหนดเสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2569 ซึ่งจะเสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจะเสด็จไปพบกับนายกรัฐมนตรีไทย รวมถึงการเสด็จเยี่ยมโรงเรียนในกรุงเทพฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเด็ก Save the Children ประเทศไทย

เจ้าหญิงแอนน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก UK in Thailand﻿

          ในโอกาสนี้ เจ้าหญิงแอนน์ จะทรงพบกับนักวิทยาศาสตร์หญิงชาวไทย และร่วมทอดพระเนตรผลงานเกี่ยวกับความมั่นคงด้านสุขภาพในภูมิภาค ก่อนปิดท้ายการเยือนด้วยกิจกรรมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่าง สหราชอาณาจักรและไทย

          อนึ่ง การเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้ นับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนาน โดยพระองค์ได้เคยเสด็จเยือนประเทศไทยมาแล้ว 3 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2522 และพ.ศ. 2530


ขอบคุณข้อมูลจาก


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