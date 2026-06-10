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ฟอร์ด ปกรณ์ เคลียร์กลางโหนกระแส ตอบชัดหลังถูกโยงเอี่ยวฉ้อโกง ปมชื่อบัญชีเอี่ยวคดีพ่อ

          ฟอร์ด ปกรณ์ โฟนอินเคลียร์ดราม่ากลางโหนกระแส ยืนยันไม่มีส่วนรู้เห็นปมพ่อถูกร้องฉ้อโกงเงินหลายล้าน เผยแยกกันอยู่ตั้งแต่อายุ 3 เดือน พร้อมยินดีให้ตรวจสอบบัญชี 

ฟอร์ด แฟนแพรรี่

          จากกรณี อ้อ ไพรัช ได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหาย ระบุว่าถูกพ่อของอินฟลูฯ ชื่อดัง ฉ้อโกงเงินและทรัพย์สิน ซึ่งต่อมามีการโยงว่าอินฟลูฯ คนดังกล่าวคือ ฟอร์ด ปกรณ์ คนสนิทของ แพรรี่ ไพรวัลย์ ซึ่งต่อมา ฟอร์ด มีความเคลื่อนไหวผ่านโซเชียล ยืนยันว่าพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นหากอยู่บนพื้นฐานของความจริง และย้ำว่าตนเองไม่ได้รับรู้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น 

ฟอร์ด แฟนแพรรี่

          วันที่ 10 มิถุนายน 2569 ฟอร์ด โฟนอินชี้แจงผ่านรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 ระบุว่า ตนไม่ได้เติบโตมากับพ่อและแม่ โดยอยู่ในการดูแลของป้าและยายมาตั้งแต่อายุประมาณ 3 เดือน ก่อนจะย้ายไปอยู่กับแม่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยก็ย้ายไปพักที่หอพัก ก่อนจะกลับมาอยู่กับป้าและยายอีกครั้ง เนื่องจากรับรู้มาตลอดว่าพ่อมีปัญหาด้านการเงินและมีหนี้สิน จึงพยายามหาเงินเลี้ยงตัวเองและเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ฟอร์ด แฟนแพรรี่
ภาพจาก โหนกระแส

          สำหรับกรณีที่มีผู้เสียหายออกมาร้องเรียน โดยอ้างว่าถูกพ่อของฟอร์ดหลอกลวงจนเกิดความเสียหายรวมหลายสิบล้านบาทนั้น ฟอร์ด ยืนยันว่าไม่ทราบรายละเอียดของเรื่องที่เกิดขึ้น และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว

          ส่วนประเด็นบัญชีธนาคารของตนเอง ฟอร์ด ระบุว่า ไม่ทราบว่าพ่อได้นำชื่อตนไปเปิดบัญชีหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาไม่เคยได้รับข้อมูลหรือรับรู้ว่ามีบัญชีใดถูกเปิดในชื่อตนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม พร้อมเข้าตรวจสอบกับสถาบันการเงินทุกแห่ง รวมถึงพร้อมชี้แจงเส้นทางการเงินและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ หากพบว่ามีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับชื่อตนจริง

ฟอร์ด แฟนแพรรี่

ฟอร์ด แฟนแพรรี่

          ด้าน หนุ่ม กรรชัย แนะนำให้ฟอร์ดเร่งตรวจสอบกับทุกสถาบันการเงินว่ามีบัญชีใดเปิดในชื่อตัวเองบ้าง เนื่องจากหากพบว่ามีการนำบัญชีดังกล่าวไปใช้รับโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เจ้าตัวอาจเข้าข่ายบัญชีม้าและเสี่ยงผิดกฎหมาย โดยเรื่องสำคัญตอนนี้คือการติดตามตัวพ่อของฟอร์ดออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบ 

ฟอร์ด แฟนแพรรี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ford Pakon

ฟอร์ด แฟนแพรรี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ford Pakon

ฟอร์ด แฟนแพรรี่








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ฟอร์ด ปกรณ์ เคลียร์กลางโหนกระแส ตอบชัดหลังถูกโยงเอี่ยวฉ้อโกง ปมชื่อบัญชีเอี่ยวคดีพ่อ โพสต์เมื่อ 10 มิถุนายน 2569 เวลา 17:20:23 1,369 อ่าน
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