อ.เจษฎา เผยสารพิษในก๋วยเตี๋ยวอุดรธานี ทำคนอาหารเป็นพิษ 13 ราย เป็นสารอะไร สาเหตุที่รู้เพราะยาแก้พิษ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
จากกรณีที่มีลูกค้าร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี ป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษ 13 ราย ซึ่งต้นเหตุมาจากเกลือที่ทางร้านใช้ ได้มาจากคนในครอบครัวที่ไปเก็บของเก่า และนำเกลือมาวางไว้ ทางร้านจึงเอามาปรุงอาหาร ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่า มันคืออะไรกันแน่
วันที่ 10 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ของนายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ผงเกลือที่คนกินนั้น อาจจะเป็นโซเดียมไนไตรท์ ซึ่งเป็นสารที่ขัดขวางการขนส่งออกซิเจนในเลือด ทำให้เกิดภาวะเมทฮีโมโกลบินในเลือดสูง ส่วนเมทิลีนบลู เป็นยารักษาหลักที่ใช้ต้านพิษนี้
โดยโซเดียมไนไตรท์ (Sodium Nitrite) นั้น เป็นสารเคมีที่มักใช้ในการถนอมอาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก หรือกุนเชียง เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและให้สีแดงสด แต่ถ้าหากได้รับปริมาณมากเกินไป จะไปจับกับเม็ดเลือดแดง ทำให้ร่างกายไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนได้ ผู้ป่วยจะมีอาการผิวหนังเขียวคล้ำ (Cyanosis) หายใจลำบาก และอาจเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนเมทิลีนบลู (Methylene Blue) มีคุณสมบัติเป็นสีย้อมประจุบวกสีน้ำเงิน ที่นอกจากจะใช้ในห้องแล็บและรักษาโรคในปลาสวยงามแล้ว ยังจัดเป็นยาต้านพิษที่สำคัญมาก โดยจะทำหน้าที่เปลี่ยนสภาพเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ ให้กลับมาเป็นปกติและลำเลียงออกซิเจนได้ตามเดิม
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
จากกรณีที่มีลูกค้าร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี ป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษ 13 ราย ซึ่งต้นเหตุมาจากเกลือที่ทางร้านใช้ ได้มาจากคนในครอบครัวที่ไปเก็บของเก่า และนำเกลือมาวางไว้ ทางร้านจึงเอามาปรุงอาหาร ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่า มันคืออะไรกันแน่
วันที่ 10 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ของนายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ผงเกลือที่คนกินนั้น อาจจะเป็นโซเดียมไนไตรท์ ซึ่งเป็นสารที่ขัดขวางการขนส่งออกซิเจนในเลือด ทำให้เกิดภาวะเมทฮีโมโกลบินในเลือดสูง ส่วนเมทิลีนบลู เป็นยารักษาหลักที่ใช้ต้านพิษนี้
โดยโซเดียมไนไตรท์ (Sodium Nitrite) นั้น เป็นสารเคมีที่มักใช้ในการถนอมอาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก หรือกุนเชียง เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและให้สีแดงสด แต่ถ้าหากได้รับปริมาณมากเกินไป จะไปจับกับเม็ดเลือดแดง ทำให้ร่างกายไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนได้ ผู้ป่วยจะมีอาการผิวหนังเขียวคล้ำ (Cyanosis) หายใจลำบาก และอาจเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนเมทิลีนบลู (Methylene Blue) มีคุณสมบัติเป็นสีย้อมประจุบวกสีน้ำเงิน ที่นอกจากจะใช้ในห้องแล็บและรักษาโรคในปลาสวยงามแล้ว ยังจัดเป็นยาต้านพิษที่สำคัญมาก โดยจะทำหน้าที่เปลี่ยนสภาพเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ ให้กลับมาเป็นปกติและลำเลียงออกซิเจนได้ตามเดิม
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้