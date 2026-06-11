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สาวแซ่บหนุ่มจากคลับ ตื่นเช้ามาเจอโน้ตสยอง ซ้ำฝ่ายชายเย้ยกลับ คนแนะหาหมอด่วน

            เรื่องสยองวันไนท์สแตนด์ สาวแซ่บหนุ่มจากคลับ ตื่นเช้ามาเจอแค่โน้ตทิ้งไว้ อ่านดูแล้วช็อกหนัก ซ้ำฝ่ายชายเย้ยกลับ หลังแจ้งตำรวจ 

วันไนท์สแตนด์

            เป็นเรื่องราวสุดสยองที่เป็นอุทาหรณ์ของสายวันไนท์สแตนด์ เมื่อผู้ใช้ X รายหนึ่งในญี่ปุ่น ได้โพสต์เล่าประสบการณ์สุดช็อกที่พบเจอ หลังมีความสัมพันธ์ข้ามคืนกับหนุ่มคนหนึ่งที่เจอกันในคลับ แต่แล้วความฟินในช่วงสั้น ๆ กลับกลายมาเป็นฝันร้าย เมื่อตื่นขึ้นมาพบกับสิ่งที่ฝ่ายชายทิ้งไว้ 

วันไนท์สแตนด์

            โดยจากโพสต์ที่ถูกเปิดเผยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 จนกลายเป็นไวรัลกว่า 20 ล้านวิว หญิงคนนี้ระบุว่า "ฉันมีวันไนท์สแตนด์กับหนุ่มที่พบในคลับเมื่อวาน แต่ตอนที่ฉันตื่นขึ้นมา เขาก็ไม่อยู่แล้ว แต่ทิ้งโน้ตไว้ สิ่งที่ได้อ่านทำให้ฉันตัวสั่น ฉันคิดว่าเขาอาจจะแค่ล้อเล่น ก็เลยไลน์ไปหา แต่เขาไม่ตอบ"

            ข้อความในโน้ตดังกล่าวระบุว่า "ยินดีต้อนรับสู่โรคเอดส์"

            ขณะที่ต่อมา เมื่อเธอสามารถคอลหาฝ่ายชายได้ เขากลับบอกหน้าตาเฉยว่า "ชีวิตเธอจบแล้ว สมควรแล้วล่ะ" ทำให้ฝ่ายหญิงตั้งคำถามว่า "แบบนี้คงโอเคแล้วใช่ไหมที่ฉันจะแจ้งความ"

วันไนท์สแตนด์


            เรื่องดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกอย่างมากในกลุ่มชาวญี่ปุ่น มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย โดยหลาย ๆ คนบอกให้หญิงรายนี้รีบไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลในทันที และย้ำว่าให้แจ้งตำรวจ

            นอกจากนี้ยังมีคนที่พยายามปลอบให้เธอใจเย็น แนะนำให้รีบไปรับยาต้านที่โรงพยาบาล หรือรับการรักษาเพิ่มเติม รวมถึงอธิบายว่าต่อให้ได้รับเชื้อไวรัส HIV ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเอดส์ โดยเอดส์เป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ ก่อนที่จะถึงระยะนั้น ผู้ป่วยยังสามารถรับยาเพื่อควบคุมอาการของโรคได้

วันไนท์สแตนด์

            ต่อมา สาวเจ้าของโพสต์เข้ามาอัปเดต เมื่อในที่สุดฝ่ายชายก็ยอมตอบแชต โดยเขาถามเธอว่าได้แจ้งตำรวจหรือไม่ แต่เมื่อเธอบอกว่าได้แจ้งตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เขากลับบอกว่า "จะแจ้งก็ไม่เป็นไร ยังไงฉันก็คิดว่าจะตายอยู่แล้ว" พร้อมเยาะเย้ยเธอว่า "ไปหาตำรวจก็รักษาเอดส์ไม่ได้หรอก"

            อย่างไรก็ตาม หลายคนชี้ว่าเคยได้อ่านเรื่องลักษณะนี้มากจากชาวเน็ตคนอื่นเช่นกัน ไม่รู้ว่าชายคนนี้ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง หรือเป็นเพียงเรื่องที่โพสต์ลอย ๆ แต่หากเป็นความจริงก็เป็นสิ่งน่าช็อกมาก เหมือนจงใจแพร่โรคติดต่อ 


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สาวแซ่บหนุ่มจากคลับ ตื่นเช้ามาเจอโน้ตสยอง ซ้ำฝ่ายชายเย้ยกลับ คนแนะหาหมอด่วน โพสต์เมื่อ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 08:33:09 38,992 อ่าน
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