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คนไทยเฮ ! JAS ปิดดีล ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2026 ได้ลุ้นกันทุกแมตช์

          ฟุตบอลโลก 2026 เริ่มขึ้นแล้ว JAS ปิดดีล ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก อย่างเป็นทางการ คนไทยรอติดตาม ดูกันได้ทางไหน

ฟุตบอลโลก 2026

          เป็นข่าวดีของแฟนบอลชาวไทย ที่จะได้ชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 กันจริง ๆ แล้ว ในช่องทางถูกลิขสิทธิ์ เมื่อล่าสุด (10 มิถุนายน 2569) เพจ JAS Group ออกมาประกาศว่า JAS ได้ปิดดีล ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ฟุตบอลโลก 2026
ภาพจาก Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com

          โดยระบุว่า "สิ้นสุดการรอคอยของแฟนบอลไทย ! "JAS" คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขัน "ฟุตบอลโลก 2026" อย่างเป็นทางการ เตรียมส่งตรงมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมครบทุกแมตช์ ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ทีมโปรดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ 11 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2026"

          ทั้งนี้ เพจ รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ระบุว่า JAS ได้ส่งจดหมายเชิญสื่อมวลชนร่วมการแถลงข่าวในช่วงบ่ายวันนี้ (11 มิถุนายน) ยืนยันว่า JAS เป็นผู้ได้ลิขสิทธิ์จาก FIFA แต่เพียงผู้เดียวของประเทศไทย 

ช่องทางดูบอลโลก 2026


          ขณะที่ล่าสุด เพจ Mono 29 เปิดเผยว่า สำหรับแฟนบอลไทย Jasmine International หรือ JAS ได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดครบทั้ง 104 นัด ซึ่ง MONOMAX สามารถรับชมการแข่งขันได้ภายใต้แพ็กเกจปกติ โดยไม่ต้องสมัครเพิ่มเติม พร้อมระบุว่า 
          
          - เชียร์ฟรีที่ช่อง MONOMAX SPORTS
          
          - เชียร์ครบทุกแมตช์ ที่แอปฯ MONOMAX

          ทั้งนี้ แพ็กเกจรับชมฟุตบอลโลก 2026 จะประกาศอย่างเป็นทางการหลังการแถลงข่าวช่วง 15.00 น.

ฟุตบอลโลก 2026
ภาพจาก JOCA_PH / Shutterstock.com

          สำหรับการปิดดีลครั้งนี้ มีขึ้นในโค้งสุดท้ายก่อนที่มหกรรมฟุตบอลโลก 2026 จะเริ่มต้นนัดเปิดสนาม เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้ ในเวลา 02.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลวันที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 10.25 น.

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คนไทยเฮ ! JAS ปิดดีล ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2026 ได้ลุ้นกันทุกแมตช์ อัปเดตล่าสุด 11 มิถุนายน 2569 เวลา 10:29:25 7,056 อ่าน
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