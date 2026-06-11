ตร. ไทยช่วย ทัวร์อินเดีย 18 คน ถูกเบรกขึ้นเครื่องบินไปลาว พอรู้สาเหตุยิ่งชวนเอ๊ะ

ตำรวจท่องเที่ยวรุดช่วยกรุ๊ปอินเดีย 18 คน อดบินไปลาวเหตุเอกสารไม่ครบ ด้านชาวเน็ตจับพิรุธ ไร้ตั๋วกลับ-ไม่มีเงินสดติดตัว ชัดคงไม่ได้ไปเที่ยว แล้วเข้าไทยมายังไงก่อน ?
วันที่ 10 มิถุนายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก Donmueang Airport Tourist Police เผยเรื่องราวการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจำนวน 18 คน ที่ไม่สามารถเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศลาวได้ เนื่องจากเอกสารสำหรับการเดินทางไม่ครบถ้วน ก่อนที่เรื่องดังกล่าวจะถูกแชร์ต่อและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตจำนวนมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Donmueang Airport Tourist Police
โดยเพจระบุว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 12.00 น. นักท่องเที่ยวชาวอินเดียพร้อมพวก รวม 18 คน มีความประสงค์จะเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังประเทศลาว ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD1040 เส้นทางดอนเมือง-เวียงจันทน์ แต่เมื่อเดินทางไปเช็กอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเอกสารประกอบการเดินทางของผู้โดยสารไม่ครบถ้วน จึงไม่สามารถอนุญาตให้เดินทางได้ ส่งผลให้เกิดการโต้เถียงกันระหว่างทั้งสองฝ่าย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Donmueang Airport Tourist Police
ภายหลังมีการสอบถามรายละเอียด พบว่านักท่องเที่ยวทั้ง 18 คน ขาดเอกสารสำคัญหลายรายการ ได้แก่ หลักฐานยืนยันตั๋วเดินทางกลับ หลักฐานการจองที่พัก แผนการท่องเที่ยว รวมถึงเงินสดติดตัวสำหรับใช้สำแดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางเข้าประเทศลาว โดยนักท่องเที่ยวชี้แจงว่าไม่ทราบว่าจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าว จึงไม่ได้จัดเตรียมมาแสดงต่อสายการบิน
ขณะที่เจ้าหน้าที่สายการบินชี้แจงว่า เอกสารทั้งหมดเป็นข้อกำหนดสำหรับการเดินทางเข้าประเทศลาว จึงไม่สามารถยกเว้นได้ และหากผู้โดยสารจัดเตรียมเอกสารครบถ้วนก็จะสามารถเดินทางได้ตามปกติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Donmueang Airport Tourist Police
จากนั้นตำรวจท่องเที่ยวดอนเมืองได้เข้าช่วยอธิบายข้อกำหนดต่าง ๆ ให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเข้าใจ พร้อมแนะนำให้เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการเดินทางในครั้งต่อไป ซึ่งทางนักท่องเที่ยวได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป กลับมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยหลายคนตั้งข้อสังเกตถึงจุดประสงค์ของการเดินทาง เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวไม่มีทั้งตั๋วกลับ หลักฐานที่พัก แผนการเดินทาง และเงินสดสำหรับสำแดง ซึ่งค่อนข้างชัดว่าไม่น่าจะไปเที่ยว แต่น่าจะไปลาวแล้วโดดวีซ่าเพื่อทำงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Donmueang Airport Tourist Police
ขณะที่อีกมุม จากการที่กลุ่มคนต่างชาติจะไปปลายทางที่ลาว แต่กลับไม่มีตั๋วกลับ ไม่มีที่พัก ไม่มีแผนท่องเที่ยว ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า แล้วคนกลุ่มนี้ผ่านเข้าไทยมาได้ยังอย่างไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Donmueang Airport Tourist Police