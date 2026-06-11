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ตร. ไทยช่วย ทัวร์อินเดีย 18 คน ถูกเบรกขึ้นเครื่องบินไปลาว พอรู้สาเหตุยิ่งชวนเอ๊ะ

          ตำรวจท่องเที่ยวรุดช่วยกรุ๊ปอินเดีย 18 คน อดบินไปลาวเหตุเอกสารไม่ครบ ด้านชาวเน็ตจับพิรุธ ไร้ตั๋วกลับ-ไม่มีเงินสดติดตัว ชัดคงไม่ได้ไปเที่ยว แล้วเข้าไทยมายังไงก่อน ? 

ทัวร์อินเดีย

          วันที่ 10 มิถุนายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก Donmueang Airport Tourist Police เผยเรื่องราวการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจำนวน 18 คน ที่ไม่สามารถเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศลาวได้ เนื่องจากเอกสารสำหรับการเดินทางไม่ครบถ้วน ก่อนที่เรื่องดังกล่าวจะถูกแชร์ต่อและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตจำนวนมาก

ทัวร์อินเดีย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Donmueang Airport Tourist Police

          โดยเพจระบุว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 12.00 น. นักท่องเที่ยวชาวอินเดียพร้อมพวก รวม 18 คน มีความประสงค์จะเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังประเทศลาว ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD1040 เส้นทางดอนเมือง-เวียงจันทน์ แต่เมื่อเดินทางไปเช็กอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเอกสารประกอบการเดินทางของผู้โดยสารไม่ครบถ้วน จึงไม่สามารถอนุญาตให้เดินทางได้ ส่งผลให้เกิดการโต้เถียงกันระหว่างทั้งสองฝ่าย

ทัวร์อินเดีย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Donmueang Airport Tourist Police

          ภายหลังมีการสอบถามรายละเอียด พบว่านักท่องเที่ยวทั้ง 18 คน ขาดเอกสารสำคัญหลายรายการ ได้แก่ หลักฐานยืนยันตั๋วเดินทางกลับ หลักฐานการจองที่พัก แผนการท่องเที่ยว รวมถึงเงินสดติดตัวสำหรับใช้สำแดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางเข้าประเทศลาว โดยนักท่องเที่ยวชี้แจงว่าไม่ทราบว่าจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าว จึงไม่ได้จัดเตรียมมาแสดงต่อสายการบิน

          ขณะที่เจ้าหน้าที่สายการบินชี้แจงว่า เอกสารทั้งหมดเป็นข้อกำหนดสำหรับการเดินทางเข้าประเทศลาว จึงไม่สามารถยกเว้นได้ และหากผู้โดยสารจัดเตรียมเอกสารครบถ้วนก็จะสามารถเดินทางได้ตามปกติ

ทัวร์อินเดีย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Donmueang Airport Tourist Police

          จากนั้นตำรวจท่องเที่ยวดอนเมืองได้เข้าช่วยอธิบายข้อกำหนดต่าง ๆ ให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเข้าใจ พร้อมแนะนำให้เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการเดินทางในครั้งต่อไป ซึ่งทางนักท่องเที่ยวได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้


          หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป กลับมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยหลายคนตั้งข้อสังเกตถึงจุดประสงค์ของการเดินทาง เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวไม่มีทั้งตั๋วกลับ หลักฐานที่พัก แผนการเดินทาง และเงินสดสำหรับสำแดง ซึ่งค่อนข้างชัดว่าไม่น่าจะไปเที่ยว แต่น่าจะไปลาวแล้วโดดวีซ่าเพื่อทำงาน

ทัวร์อินเดีย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Donmueang Airport Tourist Police

          ขณะที่อีกมุม จากการที่กลุ่มคนต่างชาติจะไปปลายทางที่ลาว แต่กลับไม่มีตั๋วกลับ ไม่มีที่พัก ไม่มีแผนท่องเที่ยว ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า แล้วคนกลุ่มนี้ผ่านเข้าไทยมาได้ยังอย่างไร

ทัวร์อินเดีย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Donmueang Airport Tourist Police


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ตร. ไทยช่วย ทัวร์อินเดีย 18 คน ถูกเบรกขึ้นเครื่องบินไปลาว พอรู้สาเหตุยิ่งชวนเอ๊ะ โพสต์เมื่อ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 09:43:57 8,373 อ่าน
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