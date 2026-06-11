เปิดภาพ ถุงปัสสาวะเขียว ผู้ป่วยเหตุร้านก๋วยเตี๋ยวมรณะ เผยแล้วทำไมเป็นสีนี้

เปิดภาพ ถุงปัสสาวะสีเขียว จากผู้ป่วยเหตุร้านก๋วยเตี๋ยว เอาผงปริศนามาปรุงอาหาร สัญญาณความหวัง เผยทำไมถึงฉี่เป็นสีนี้
จากกรณีมีลูกค้าก๋วยเตี๋ยวอาหารเป็นพิษหลายราย บางคนอาการหนักต้องเข้า ICU โดยพบว่าทางร้านนำสารบางอย่างที่ได้มาจากคนในครอบครัวที่ไปเก็บของเก่า มาปรุงลงในอาหาร โดยเข้าใจว่าเป็นเกลือแกง กระทั่งต่อมา อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้วิเคราะห์ว่า ผงดังกล่าวน่าอาจจะเป็น โซเดียมไนไตรท์ ซึ่งเป็นสารที่ขัดขวางการขนส่งออกซิเจนในเลือด ทำให้เกิดภาวะเมทฮีโมโกลบินในเลือดสูงนั้น
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ล่าสุด (10 มิถุนายน 2569) เพจ อุดรโพสต์ ได้เผยภาพถุงปัสสาวะสีเขียว ของผู้ป่วยเหตุร้านก๋วยเตี๋ยว พร้อมระบุว่า หลังจากเกิดเหตุดังกล่าว ทางศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ได้ส่งยาต้านพิษ "เมทิลีน บลู" (Methylene Blue) ในระบบ สปสช. ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันท่วงที จากนั้นจึงมีการขับสารพิษออก ทำให้ปัสสาวะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุดรโพสต์
อนึ่ง ยาต้านพิษเป็นยาที่โรงพยาบาลทุกแห่งไม่สามารถสำรองเองได้ครบถ้วน เพราะบางรายการใช้ไม่บ่อย มีราคาแพง
ภาพจาก ทันข่าว
ด้าน ชายวัย 45 ปี ลูกชายเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว ซึ่งเป็นคนนำถุงใส่ผงลึกลับจากชายเก็บของเก่ามาให้แม่ เปิดใจว่า ตนเดินไปเล่นกับลุงเก็บของเก่าซึ่งเป็นคนรู้จักกัน พอเห็นถุงสีขาวก็หยิบมาให้แม่ บอกแม่ว่านี่เกลือนะ แม่ก็ยังคิดว่าเป็นเกลืออยู่ ตนทำไปด้วยความหวังดี อยากทำความดีเพื่อแม่ แต่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ ยอมรับว่าตอนไปเอาเกลือมาเมาไปหน่อย เสียใจที่เกิดเหตุแบบนี้ ตนเองก็กินน้ำซุป แต่ไม่มีอาการป่วยมาก
ภาพจาก ทันข่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส