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อิหร่าน สั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซ เผยยิงเรือ 2 ลำ - ยิงขับไล่เครื่องบิน F-16 สหรัฐฯ

          อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ พร้อมเปิดฉากโจมตีเรือ 2 ลำ และยิงขีปนาวุธขับไล่เครื่องบิน F-16 ของสหรัฐฯ จับตาสถานการณ์ส่อลามเป็นวิกฤตรอบใหม่

ปิดช่องแคบฮอร์มุซ

          วันที่ 11 มิถุนายน 2569 สำนักข่าวอัลจาซีรา รายงานสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อตอบโต้การปฏิบัติการทางทหารล่าสุดของสหรัฐฯ พร้อมมีรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ได้โจมตีเรือ 2 ลำที่พยายามเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าว และยิงขีปนาวุธสกัดเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดน่านฟ้าในพื้นที่อ่าวเปอร์เซีย

          สำนักข่าวเมห์ร์ของอิหร่าน รายงานว่า กองบัญชาการร่วมทางทหารระดับสูงสุดของอิหร่านได้มีคำสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์สำหรับเรือทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกน้ำมันหรือเรือพาณิชย์ โดยระบุว่าเรือทุกลำที่พยายามเดินทางผ่านช่องแคบแห่งนี้จะตกเป็นเป้าหมายในการโจมตี

          ขณะที่สำนักข่าวทัสนิม สื่อกึ่งทางการของอิหร่าน รายงานว่า กองทัพเรือ IRGC ได้โจมตีเรือ 2 ลำที่ถูกระบุว่าเป็น "เรือที่ละเมิด" และพยายามเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม อัลจาซีรา ระบุว่ายังไม่สามารถตรวจสอบหรือยืนยันรายงานดังกล่าวได้อย่างอิสระ

          นอกจากนี้ สำนักข่าวเมห์ร์ยังรายงานด้วยว่า IRGC อ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธใส่เครื่องบินขับไล่ F-16 ลำหนึ่ง หลังถูกกล่าวหาว่าละเมิดน่านฟ้าในบริเวณอ่าวเปอร์เซีย ส่งผลให้เครื่องบินลำดังกล่าวต้องล่าถอยออกจากพื้นที่

          ความเคลื่อนไหวล่าสุดเกิดขึ้นท่ามกลางการเผชิญหน้าที่รุนแรงขึ้นระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ โดยกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ระบุว่าได้ดำเนินการโจมตีในลักษณะ "ป้องกันตนเอง" ในหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านเป็นวันที่สองติดต่อกัน ขณะที่สื่ออิหร่านรายงานว่ามีเสียงระเบิดและการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ รวมถึงบริเวณทางตะวันตกของกรุงเตหะราน

          ด้านมาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ยืนยันว่าประเทศจะ "ยืนหยัดอย่างมั่นคง" พร้อมประณามการข่มขู่ของสหรัฐฯ ที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอิหร่าน ขณะที่พีต เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระบุว่าสหรัฐฯ "จะโจมตีอิหร่านอย่างหนัก"

ปิดช่องแคบฮอร์มุซ
AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP

          ขณะที่ ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านได้ออกมาเตือนว่า หากเกิดสงครามรอบใหม่ขึ้น ผลกระทบจะ "ไม่จำกัดอยู่เพียงในภูมิภาค" หลังโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ว่าจะกลับมาเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง

          นอกจากนี้ รัฐบาลอิหร่านกล่าวหากองทัพสหรัฐฯ ว่าจงใจโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำสำหรับพลเรือนในเมืองซิริก ทางตอนใต้ของประเทศ ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำ 2 แห่งได้รับความเสียหายหรือถูกทำลาย ขณะที่สหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อบุคคล 6 ราย และองค์กร 4 แห่ง โดยกล่าวหาว่ามีส่วนสนับสนุนการจัดหาอาวุธให้กับ IRGC และกระทรวงกลาโหมอิหร่าน

          ด้านโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า กองทัพสหรัฐฯ กำลังให้การสนับสนุนและคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมอ้างว่ามีน้ำมันมากกว่า 100 ล้านบาร์เรลกำลังเคลื่อนผ่านเส้นทางดังกล่าว ขณะที่กองทัพสหรัฐฯ ยังระบุว่าได้ทำให้เรือลำหนึ่งในอ่าวโอมานไม่สามารถปฏิบัติการได้ หลังกล่าวหาว่าเรือลำดังกล่าวพยายามขนส่งน้ำมันจากอิหร่าน

ขอบคุณข้อมูลจาก Aljazeera


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อิหร่าน สั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซ เผยยิงเรือ 2 ลำ - ยิงขับไล่เครื่องบิน F-16 สหรัฐฯ โพสต์เมื่อ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 10:55:54 38,778 อ่าน
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