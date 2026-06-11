ทนายตั้ม คุก 5 ปี 12 เดือน คดีฉ้อโกงเจ๊อ้อย - ศาลสั่งชดใช้กว่า 72 ล้านบาท

ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด โดนศาลอาญาพิพากษาโทษจำคุก 5 ปี 12 เดือน คดีฉ้อโกงเจ๊ออย พร้อมชดใช้กว่า 72 ล้านบาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ
วันที่ 11 มิถุนายน 2569 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก มีนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 และ นางจตุพร อุบลเลิศ หรือ เจ๊อ้อย ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม พร้อมจำเลยร่วม ในข้อหาฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระ, ฟอกเงิน, ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบฟอกเงิน
โดยต่อมามีรายงานว่า ศาลอาญามีคำพิพากษาให้จำคุกนายษิทรา 5 ปี 12 เดือน และชำระเงินชดใช้จำนวน 72,567,764 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ