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ทนายตั้ม คุก 5 ปี 12 เดือน คดีฉ้อโกงเจ๊อ้อย - ศาลสั่งชดใช้กว่า 72 ล้านบาท

          ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด โดนศาลอาญาพิพากษาโทษจำคุก 5 ปี 12 เดือน คดีฉ้อโกงเจ๊ออย พร้อมชดใช้กว่า 72 ล้านบาท 

ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด

          วันที่ 11 มิถุนายน 2569 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก มีนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 และ นางจตุพร อุบลเลิศ หรือ เจ๊อ้อย ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม พร้อมจำเลยร่วม ในข้อหาฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระ, ฟอกเงิน, ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบฟอกเงิน

          โดยต่อมามีรายงานว่า ศาลอาญามีคำพิพากษาให้จำคุกนายษิทรา 5 ปี 12 เดือน และชำระเงินชดใช้จำนวน 72,567,764 บาท

ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ



ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก MCOT News FM 100.5, เฟซบุ๊ก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์, เดลินิวส์ 


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ทนายตั้ม คุก 5 ปี 12 เดือน คดีฉ้อโกงเจ๊อ้อย - ศาลสั่งชดใช้กว่า 72 ล้านบาท โพสต์เมื่อ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 11:03:26 81,552 อ่าน
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