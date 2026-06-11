แม่วัยใส ถูกบีบออกจาก รร. ใช้เวลา 20 ปี ขอไล่ตามฝันอีกครั้ง แฮปปี้ได้เรียนจบพร้อมลูก

แม่ถูกตัดโอกาสในวัยเรียน หลังตั้งครรภ์ จนอายุ 37 ได้ทำตามฝัน กลับมาเรียน ม.ปลาย อีกครั้ง จบการศึกษาพร้อมลูกสาว กลายเป็นเรื่องราวชวนตื้นตัน ฝันที่ยังไม่สายเกิน
ในขณะที่มีผู้หญิงมากมายที่ต้องยอมสละสิ่งต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่แม่ เคย์โกะ สึชิมะ ก็เป็นอีกคนที่ต้องทิ้งความฝัน ตลอดจนอนาคตในด้านการศึกษาไป เมื่อเธอตั้งครรภ์ ทำให้ต้องออกจากโรงเรียนก่อนจบชั้น ม.6 เพียงไม่กี่เดือน แต่เรื่องราวของเธอสอนให้รู้แล้วว่า แม้จะต้องใช้เวลาและความพยายามไม่น้อย แต่ก็ยังไม่สายที่จะไล่ตามความฝันหากมีความมุ่งมั่นมากพอ
จากรายงานของเว็บไซต์ Yahoo Japan เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 เคย์โกะ สึชิมะ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยววัย 37 ปี เปิดใจว่า "ฉันอยากจะเข้าโรงเรียน ม.ปลาย ที่เดียวกับลูกสาว ในฐานะนักเรียนค่ะ" และเธอก็ได้ทำในสิ่งที่ปรารถนาจริง ๆ โดยกลับมาใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนชั้น ม.6 อีกครั้ง ที่โรงเรียนมัธยมปลายโฮคุโตะ ใน จ.อาโอโมริ
จากนักเรียนผู้โดดเด่น ถูกตัดอนาคตเพราะตั้งครรภ์
ย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีก่อน เคย์โกะเป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้รับความไว้วางใจจากครูอย่างสูง เคยทำหน้าที่ประธานในการประชุมสภานักเรียนด้วยซ้ำ แต่แล้วเมื่อเธอบอกกับครูประจำชั้นว่า กำลังตั้งครรภ์กับแฟนหนุ่ม ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้น เธอกลับถูกบีบให้ลาออกกลางคัน ทั้งที่เหลืออีกเพียง 4 เดือน ก็จะเรียนจบ ม.ปลาย แล้ว
แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่บีบคั้น เคย์โกะตั้งใจแน่วแน่นว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะขอปกป้องลูกในครรภ์ จากนั้นเธอก็คลอดลูกสาวชื่อ เรนกะ และเลี้ยงดูเด็กคนนี้มาในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยที่ต้องทำงานหาเงินไปพร้อม ๆ กัน
ความท้าทายในฐานะแม่
เคย์โกะ ต้องทำงานโดยมีเพียงวุฒิ ม.ต้น แม้ว่าเธอจะสามารถทำงานได้ แต่ก็ยังรู้สึกด้อยค่าและยังค้างคาใจเสมอ วุฒิการศึกษาที่มียังเป็นอุปสรรคในการหางานใหม่ ๆ
จุดเปลี่ยนของเธอมาถึงอีกครั้ง เมื่อลูกสาวก้าวเข้าสู่รั้ว ม.ปลาย โดยลูกสาวของเธอเคยปฏิเสธการไปโรงเรียนในช่วง ม.ต้น จนกระทั่ง 3 ปีก่อนจึงเข้าเรียน ม.ปลาย แบบการศึกษาภาคค่ำ สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดคือ ลูกสาวของเธอกลับมาบ้านด้วยสีหน้าสดใสทุกวัน และมักจะเล่าเรื่องต่าง ๆ ที่โรงเรียนให้แม่ฟังอย่างมีความสุข ทั้งเรื่องเพื่อน ครู และชมรม
ต่อมาระหว่างร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในฐานะผู้ปกครอง เคย์โกะก็ได้พูดคุยกับครูของลูกสาว จนทราบว่าแม้เธอจะเป็นคุณแม่อายุ 37 ปีแล้ว ก็ยังสามารถกลับมาเรียนได้เช่นกัน โดยจะใช้วิธีสอบเทียบวุฒิ ม.6 หรือจะเรียนผ่านระบบทางไกลก็ได้
ราวกับเห็นแสงแห่งความหวังอีกครั้ง ซึ่งด้วยการสนับสนุนจากน้องสาวและลูกสาว เคย์โกะก็ตัดสินใจที่จะเดินหน้าทำตามความฝันของตัวเองอีกครั้ง
โดย เรนกะ เผยว่า แม่เลี้ยงเธอมา 18 ปีแล้ว เธอดีใจที่แม่มีสิ่งที่อยากทำขนาดนี้ และก็อยากเชียร์แม่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแค่ในฐานะลูกสาว
เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง แม้มีความท้าทายมากมาย
ในเดือนเมษายน 2568 ขณะที่เรนกะขึ้นชั้น ม.6 เคย์โกะก็ได้รับการตอบรับเข้าเรียนชั้น ม.6 ที่โรงเรียนแห่งเดียวกัน แม้เธอจะมีความกังวลในเรื่องความต่างวัยกับเด็กคนอื่น ๆ แต่สิ่งที่เป็นความท้าทายจริง ๆ สำหรับคุณแม่อย่างเธอ คือยังต้องทำงานเต็มเวลาในวันธรรมดา และไปเข้าเรียนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 9 โมงเช้าจนถึงเย็น
อย่างไรก็ตาม ลูกสาวยังคงช่วยสนับสนุนแม่เป็นอย่างดี ทั้งช่วยแม่ทำงานบ้าน รวมถึงวันไหนที่แม่ยุ่งมาก ๆ ก็ยังช่วยเตรียมอาหารให้ด้วย
ไม่เพียงแค่ได้เข้าเรียน ม.ปลาย อีกครั้ง ด้วยความช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษาชมรมแบดมินตัน เคย์โกะยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีม จนได้สนิทสนมกับนักเรียนคนอื่น ๆ มากขึ้น เธอได้สนุกไปกับทุก ๆ คน และดูแลเด็ก ๆ ในทีมเป็นอย่างดี ทำให้เธอกลายมาเป็นกำลังใจสำคัญสำหรับเด็ก ๆ คนอื่นเช่นกัน
ในขณะที่จัดการเรื่องอื่น ๆ ได้ เคย์โกะก็ยังต้องใช้ความพยายามอย่างมากในเรื่องการเรียน เนื่องจากเนื้อหากว้างมากจนไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน สภาพร่างกายและความจำก็ต่างจากตอนเป็นวัยรุ่น แต่เธอยังคงตั้งใจเรียน ทำการบ้าน เขียนรายงาน บางครั้งถึงกับตื่นตี 4 มาเพื่อทำรายงาน ขณะที่ลูกสาวเองก็ช่วยสอนคณิตศาสตร์ให้แม่เช่นกัน
ด้านเรนกะ เผยว่า บางครั้งแม่ก็ไปเรียนพร้อมเธอ ซึ่งการที่คนอื่น ๆ ได้เห็นแม่ในโรงเรียนบ้าง เพื่อน ๆ ก็ชมแม่ของเธอด้วยว่า "เก่งจริง ๆ นะ"
ในที่สุดเคย์โกะก็จบการศึกษาได้สำเร็จ พร้อมกับเรนกะ ซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงชีวิต 1 ปีที่ผ่านมา เธอบอกเลยว่า ทุก ๆ วันคือช่วงเวลาที่สนุกที่สุดในชีวิต ม.ปลาย
ในวันที่มีพิธีจบการศึกษา เรนกะยังเป็นตัวแทนขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งเธอได้กล่าวขอบคุณแม่ไว้ด้วยว่า "จนถึงวันนี้ ฉันได้รับการดูแลจากแม่ตลอดมา ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป ขอให้เราก้าวไปด้วยกันในฐานะแม่ลูกที่ช่วยเหลือกัน ขอบคุณแม่สำหรับทุก ๆ อย่าง และขอแสดงความยินดีที่จบการศึกษาด้วยนะคะ ขอให้แม่มีความสุขค่ะ"
ขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo Japan