มาจากไหน ? ชายโผล่จ้อสื่อ อ้างเป็นทีมทนายแม่ทราย สมุทร รับเสือกเอง ไม่เกี่ยวข้องด้วย

มาจากไหน !? ชายอ้างตัวเป็นทีมทนายแม่ทราย สมุทร หลังศาลนัดไกล่เกลี่ยคดีเนรคุณ จ้อสื่อจริงจัง ก่อนบอก ไม่รู้จักแม่ทราย ไม่ใช่ทนายแม่ รับง่าย ๆ เสือกเอง
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
ขณะที่เพจ เจ๊ม้อย v+ ได้สรุปไว้ว่า บุคคลนี้เดินทางมาที่ศาล และก็ขอทีมทนายของแม่ทรายเข้าไปฟังในศาลเฉย ๆ ไม่ได้รู้จักทีมทนายแม่และตัวแม่ทราบเลยสักนิด แต่กลับออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าเป็นทีมทนาย
งานนี้จึงทำให้ทุกฝ่ายงุนงงไปตามกัน พร้อมตั้งคำถาม "เธอเป็นใคร" ขณะที่ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์กันสนั่น กับความเผือกแบบขั้นสุดนี้ที่ทำเอาคนอื่นเข้าใจผิดกันด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
จากดราม่าครอบครัวที่ ทราย สมุทร หรือ ทราย สก๊อต ซึ่งวานนี้ (10 มิถุนายน 2569) ศาลเพ่งพระโขนง นัดไกล่เกลี่ยคดีที่ทรายถูกแม่ฟ้องเนรคุณ เพื่อเอาสมบัติที่คุณตายกให้คืน โดยพบว่าในวันดังกล่าวมีบุคคลหนึ่งซึ่งอ้างตัวเป็น "ทีมทนายความโจทย์" ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน อ้างว่าคุณแม่ป่วย มีความเครียดเลย ไม่ได้มาด้วย พร้อมกล่าวว่าคดีมีแนวโน้มที่ดีนั้น
ภาพจาก โหนกระแส
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (11 มิถุนายน) กลับปรากฏข้อมูลว่า บุคคลดังกล่าวที่สื่อสัมภาษณ์นั้น แท้จริงแล้วไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับคดีนี้ และไม่รู้จักแม่ของทราย สมุทร โดยมีการไลฟ์ยอมรับตรง ๆ ว่าตนนั้น "เสือกเอง โอเคนะ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
บุคคลดังกล่าวพูดผ่านไลฟ์ว่า "ผมไม่ใช่ทนายความที่คุณแม่แต่งตั้ง คุณแม่แต่งตั้งทนายความไว้ แต่ว่าผมเป็นทีมทนายความในวันนี้ เพราะว่าผมเข้าไปคุยกับทนายความแล้วเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้เขาฟังว่ามีเคสแบบนี้ ทนายเลยชวนมาเป็นทีม ผมเลยมาเป็นทีมของเขา ถ้าเขาไม่อนุญาตผมก็เข้าไม่ได้"
ขณะที่เพจ เจ๊ม้อย v+ ได้สรุปไว้ว่า บุคคลนี้เดินทางมาที่ศาล และก็ขอทีมทนายของแม่ทรายเข้าไปฟังในศาลเฉย ๆ ไม่ได้รู้จักทีมทนายแม่และตัวแม่ทราบเลยสักนิด แต่กลับออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าเป็นทีมทนาย
งานนี้จึงทำให้ทุกฝ่ายงุนงงไปตามกัน พร้อมตั้งคำถาม "เธอเป็นใคร" ขณะที่ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์กันสนั่น กับความเผือกแบบขั้นสุดนี้ที่ทำเอาคนอื่นเข้าใจผิดกันด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส