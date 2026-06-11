พนง. ช็อก เพิ่งรู้น้ำที่ดื่มในกามาจากไหน เจ้านายโบ้ยซ้ำ เชื่อถูกเอาคืนจากนิสัยในออฟฟิศ

คลิปสุดช็อก พนักงานทำความสะอาด แอบเทน้ำจากถังขยะคืนใส่กาต้มน้ำของพนักงาน ซ้ำเมื่อแจ้งผู้บริหารกลับถูกตอกกลับ โบ้ยก็ไม่ทำถูกทั้งคู่
วันที่ 8 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ Cafebiz เผยคลิปเหตุการณ์สุดช็อกในบริษัทแห่งหนึ่ง หลังจากมีการตั้งกล้องแอบถ่ายพฤติกรรมของพนักงานทำความสะอาดรายหนึ่ง ขณะกำลังเทน้ำที่ถูกทิ้งลงถังขยะใส่กาต้มน้ำและกระบอกน้ำของพนักงานในบริษัท
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบริษัทแห่งหนึ่งในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน โดยพนักงานทำความสะอาด อาศัยช่วงเวลาที่บริเวณพื้นที่ทำงานไม่มีผู้คน หยิบน้ำจากถังขยะมาเทลงในกระติกน้ำและแก้วน้ำของเพื่อนร่วมงาน แต่ไม่รู้ตัวว่าความลับนี้ถูกถ่ายไว้ได้เต็ม ๆ ผ่านกล้องที่ถูกตั้งไว้ในจุดดังกล่าว
ภาพจาก Threads @kokka790312
ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการถึงเหตุผลที่นำไปสู่การกระทำดังกล่าว รวมถึงแนวทางการดำเนินการหรือบทลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ในโลกออนไลน์มีการเปิดเผยเบื้องหลังชวนตกใจด้วยว่า เมื่อพนักงานที่ถูกเทน้ำจากถังขยะใส่กาต้มน้ำ นำเรื่องนี้ไปแจ้งกับผู้บริหารเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม แต่เธอกลับได้รับคำตอบว่า พนักงานทำความสะอาดทำผิดจริง แต่คราวหลังเธอก็ต้องเลิกเทน้ำทิ้งลงถังขยะด้วย เพราะมันทำให้คนที่ทำความสะอาดต้องเหนื่อยเพิ่ม
ภาพจาก Threads @kokka790312
เหตุการณ์ดังกล่าวยังจุดประกายให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและความไว้วางใจระหว่างเพื่อนร่วมงาน โดยมีความเห็นจำนวนไม่น้อยที่มองว่า การแก้แค้นลับหลังผู้อื่นแบบนี้ อาจส่งผลให้บรรยากาศการทำงานขาดความไว้วางใจกัน และกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษต่อการทำงานในที่สุด
ภาพจาก Threads @kokka790312
ภาพจาก Threads @kokka790312
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