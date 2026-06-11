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ศาลสั่งประหารชีวิต 2 จำเลย คดีระเบิดแยกราชประสงค์ 2558 บทสรุปคดีดังสะเทือนสังคม

          ศาลสั่งประหารชีวิต 2 จำเลย คดีระเบิดแยกราชประสงค์ ปี 58 ไม่พบเหตุบรรเทาโทษ ย้อนรอยคดีดัง จำเลยโวยไม่ยอมรับคำพิพากษา 

คดีระเบิดแยกราชประสงค์

          วันที่ 11 มิถุนายน 2569 Thai PBS รายงานว่า ศาลอาญากรุงเทพใต้ นัดฟังคำพิพากษาคดีวางระเบิดศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์ เมื่อปี 2558 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 20 คน บาดเจ็บ 160 คน โดยทางอัยการยื่นฟ้องสองผู้ต้องหาชาวอุยกูร์ คือ นายอาเดม คาราดัก และ นายเมียไรลี ยูซูฟู ในความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย และร่วมกันวางระเบิด

          ล่าสุด ศาลอาญากรุงเทพใต้ พิพากษาประหารชีวิต นายอาเดม คาราดัก และ นายเมียไรลี ยูซูฟู โดยไม่พบเหตุบรรเทาโทษ ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 

          ทั้งนี้ ภายหลังคำตัดสิน นายเมียไรลี ยูซูฟู แสดงท่าทีไม่ยอมรับคำตัดสิน ตะโกนภายในห้องพิจารณาคดีไม่เห็นด้วยและกล่าวเป็นภาษาไทยว่า ขอไว้อาลัยให้กับความยุติธรรมในประเทศไทย และยังคงยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด

คดีระเบิดแยกราชประสงค์

คดีระเบิดแยกราชประสงค์

ย้อน 11 ปี คดีระเบิดราชประสงค์  

          เหตุระเบิดบริเวณศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร นับเป็นหนึ่งในคดีใหญ่สะเทือนสังคม ซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก โดยเกิดเหตุในช่วงค่ำวันที่ 17 สิงหาคม 2568 จากนั้นจึงมีการสืบค้นจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน โดยมีการพบอุปกรณ์ประกอบระเบิดจำนวนมาก 

คดีระเบิดแยกราชประสงค์
ภาพจาก PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP

คดีระเบิดแยกราชประสงค์
ภาพจาก PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP

          อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีความมั่นคงขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนในพยานหลักฐาน ตลอดจนเรื่องระหว่างประเทศ และอุปสรรคด้านการสื่อสาร การสอบพยาน มีการโอนคดีจากศาลทหารมาสู่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ซึ่งต้องดำเนินการพิจารณาบางส่วนใหญ่ ทำให้ต้องใช้เวลานานถึง 11 ปี กว่าจะมีการอ่านคำพิพากษา ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองคน


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ศาลสั่งประหารชีวิต 2 จำเลย คดีระเบิดแยกราชประสงค์ 2558 บทสรุปคดีดังสะเทือนสังคม โพสต์เมื่อ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 14:49:48 12,741 อ่าน
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