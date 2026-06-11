กรรชัย ชี้ผู้ใหญ่ในตระกูลนัดหารือรับฟัง ทราย สมุทร ย้ำเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่คนนอกรู้

ทราย สมุทร ฉีกสัญญาลับปีละ 5 ล้านโชว์สื่อ ลั่นเงินซื้อศักดิ์ศรีไม่ได้ ด้าน หนุ่ม กรรชัย เผยผู้ใหญ่ในตระกูลอีกสาย เตรียมเปิดประชุมใหญ่ รับฟังความจริง
วันที่ 11 มิถุนายน 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า วานนี้ (10 มิถุนายน) ศาลแพ่งพระโขนงนัดไกล่เกลี่ยเป็นครั้งแรกในคดีที่ นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี มารดาของ ทราย สมุทร หรือ ทราย สก๊อต เป็นผู้ยื่นฟ้องเรียกคืนทรัพย์สินและมรดกที่เคยมอบให้ โดยกล่าวอ้างว่าบุตรชายเป็นผู้เนรคุณ รวมถึงมีการเรียกคืนทรัพย์สินอย่างบ้านพักในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ในวันดังกล่าว ฝั่งมารดาไม่ได้เดินทางมาศาลด้วยตนเอง โดยมีทีมทนายความเป็นผู้เข้าร่วมกระบวนการแทน ขณะที่ทราย สก๊อต เดินทางมาพร้อมคณะผู้แทน ประกอบด้วย อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ น.ส.อัจฉรา แสงขาว หรือทนายปุ้ย และนายคมสันต์ โพธิ์คง โดยมีประชาชนและผู้ติดตามจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจ
ภายหลังการไกล่เกลี่ย ทราย สก๊อต แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนด้วยสีหน้าเคร่งเครียด โดยระบุว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคดีได้ เนื่องจากต้องรอการไกล่เกลี่ยรอบถัดไป อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวได้แสดงเอกสารหนึ่งฉบับต่อหน้าสื่อ พร้อมอ้างว่าเป็นสัญญาที่ครอบครัวเคยให้ลงนามเมื่อประมาณ 3 ปีก่อน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยเรื่องราวใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อตระกูลภิรมย์ภักดี นอกเหนือจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพี่เลี้ยงซึ่งเคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ โดยทรายกล่าวว่า หากยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขจะได้รับเงินปีละ 5 ล้านบาท และหากฝ่าฝืนจะถูกยุติการจ่ายเงิน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ทรายยังระบุว่า เอกสารดังกล่าวมีรายชื่อผู้ลงนามประกอบด้วย นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี ในฐานะผู้ให้สัญญา หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี เป็นพยาน และนายสุนิษฐ์ สก๊อต เป็นพยาน ก่อนที่เจ้าตัวจะฉีกเอกสารฉบับดังกล่าวต่อหน้าสื่อ พร้อมกล่าวว่า เสียงของตนเองและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน
ช่วงหนึ่ง ทราย เล่าในอาการน้ำตาคลอว่า ในส่วนของประเด็นมรดก ทรายเพิ่งได้พบพินัยกรรมของคุณตาและคุณยาย ซึ่งระบุว่ามีทรัพย์สินบางส่วนที่มอบให้แก่ตน แต่ที่ผ่านมาไม่เคยรับทราบมาก่อน นอกจากนี้ พี่เลี้ยงที่ล่วงละเมิดในอดีต เป็นหนึ่งในพยานที่ลงนามในพินัยกรรมดังกล่าวด้วย โดยทรัพย์สินมรดกที่ไม่ได้รับน่าจัยีงมีอีกเยอะ ทั้งเงินสดและเครื่องเพชร แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินคดีอาญาเพิ่มเติม
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ต่อมา หลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าว ทรายได้เผยแพร่ภาพเอกสารสัญญาผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยในเอกสารระบุวันจัดทำเมื่อเดือนธันวาคม 2566 ระหว่างทรายกับแม่ มีสาระสำคัญ 4 ข้อ โดยระบุว่า ฝ่ายจะมีการมอบ "เงินดำรงเกียรติ" จำนวน 10 ล้านบาทให้ทราย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมถึงจ่ายต่อเนื่องปีละ 5 ล้านบาท และแบ่งหุ้นจำนวน 50 หุ้น แลกกับการที่ทรายจะไม่กระทำการหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่อาจพาดพิงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและเกียรติยศของตระกูล
นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อหรือโซเชียลมีเดีย โดยกำหนดให้ไม่กล่าวถึงเรื่องราวอื่นนอกเหนือจากประเด็นการถูกพี่เลี้ยงล่วงละเมิดที่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะมาก่อน หากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าว สัญญาจะสิ้นสุดลงทันที
ทราย เตรียมได้ประชุมกับตระกูลครบทุกสาย หลังบางส่วนเห็นใจกับสิ่งที่เจอ
ด้าน หนุ่ม กรรชัย เผยว่า ล่าสุดผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณทราย เพราะผมเองได้ไปพบกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในตระกูล ซึ่งผู้ใหญ่ท่านนั้นบอกว่าอยากทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะไม่อยากฟังข้อมูลเพียงด้านเดียว เพราะตอนนี้เรื่องราวมันบานปลายไปมากแล้ว ผู้ใหญ่ท่านนั้นก็มีความกังวลใจ
ตนขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่าน แต่มาจากตระกูลภิรมย์ภักดี ท่านบอกว่ารู้สึกสับสนว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะตอนนี้แต่ละสายของตระกูลไม่ได้เกี่ยวข้องกัน สายหนึ่ง สายสอง สายสาม ต่างคนต่างอยู่กัน ไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายหรือวุ่นวายกัน เพราะถือว่าเป็นคนละส่วนกัน จะไปก้าวข้ามไม่ได้
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
แต่เมื่อประเด็นที่เกิดขึ้นลุกลามออกไป และเริ่มส่งผลกระทบไปถึงสายอื่น ๆ จนเกิดความเสียหาย ผู้ใหญ่ท่านนั้นจึงเริ่มสอบถามและติดตามข้อมูลว่า สายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นอย่างไร และเกิดอะไรขึ้นกันแน่ พอท่านได้เจอกับตน จึงขอให้ตนประสานให้ท่านได้คุยกับทราย ซึ่งทางทรายก็บอกว่าอยากคุย และอยากให้คนในตระกูลได้รับรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ตนจึงเป็นคนนัดหมายให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกัน
หลังจากได้พูดคุยและรับฟังเรื่องราว ผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ตกใจ เพราะพบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนและลึกกว่าที่คนภายนอกรับรู้หรือได้ยินกันอยู่มาก
จากนั้นท่านบอกว่า น่าจะมีการประชุมครอบครัวครั้งใหญ่ และจะเปิดโอกาสให้คุณทรายเข้าไปพูดคุยต่อหน้าสมาชิกในตระกูลแต่ละสาย เพื่ออธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง หลังจากนั้นทางครอบครัวจะมีตัวแทนออกมาหารือร่วมกันว่าจะดำเนินการกับเรื่องนี้อย่างไร เพราะในมุมมองของพวกเขา ขณะนี้เริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ถูกต้อง และเมื่อได้รับฟังข้อมูลแล้ว ก็เห็นว่าบางเรื่องอาจไม่เป็นธรรมกับทราย
นี่คือข้อมูลล่าสุดที่ตนนั้นได้รับมา คาดว่าอีกไม่นานน่าจะมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น แต่ต้องย้ำว่า เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางฝั่งคุณแม่ของคุณทราย เป็นอีกสายหนึ่งของตระกูลภิรมย์ภักดี เป็นคนละส่วนกัน
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