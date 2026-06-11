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เช็กเลย ช่องทางดูบอลโลก 2026 นัดเปิดสนาม เชียร์ฟรีสด ๆ ทางช่องไหนบ้าง

          ฟุตบอลโลก 2026 เปิดฉากแข่งวันแรก 12 มิถุนายน 2569 ประเดิมคู่เปิดสนาม เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้ เช็กช่องทางรับชมสำหรับแฟนบอลชาวไทย

ฟุตบอลโลก 2026
ภาพจาก kovop / shutterstock.com

           วันที่ 12 มิถุนายน 2569 ฟุตบอลโลก 2026 เตรียมเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยคอบอลคนไทยได้ข่าวดีหลังจากที่สามารถตกลงลิขสิทธิ์ได้แล้ว และมีทางเลือกได้รับชมทุกแมต์ผ่านแอปฯ หรือได้รับชมฟรีบางคู่ผ่านฟรีทีวี




โปรแกรมฟุตบอลโลก 2026 นัดเปิดสนาม


          รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม เอ

          เวลา 02.00 น. : เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้

ช่องทางรับชม พิธีเปิดสนาม - คู่เปิดสนาม ฟุตบอลโลก 2026


          - รับชมได้ผ่าน MONOMAX SPORTS ช่อง 29

โปรแกรมฟุตบอลโลก ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2569

          รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม เอ
          เวลา 02.00 น. : เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้
          เวลา 09.00 น. : เกาหลีใต้ พบ  สาธารณรัฐเช็ก

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เช็กเลย ช่องทางดูบอลโลก 2026 นัดเปิดสนาม เชียร์ฟรีสด ๆ ทางช่องไหนบ้าง โพสต์เมื่อ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 20:17:40 69,252 อ่าน
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