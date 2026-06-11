เช็กเลย ช่องทางดูบอลโลก 2026 นัดเปิดสนาม เชียร์ฟรีสด ๆ ทางช่องไหนบ้าง

ฟุตบอลโลก 2026 เปิดฉากแข่งวันแรก 12 มิถุนายน 2569 ประเดิมคู่เปิดสนาม เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้ เช็กช่องทางรับชมสำหรับแฟนบอลชาวไทย
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วันที่ 12 มิถุนายน 2569 ฟุตบอลโลก 2026 เตรียมเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยคอบอลคนไทยได้ข่าวดีหลังจากที่สามารถตกลงลิขสิทธิ์ได้แล้ว และมีทางเลือกได้รับชมทุกแมต์ผ่านแอปฯ หรือได้รับชมฟรีบางคู่ผ่านฟรีทีวี
โปรแกรมฟุตบอลโลก 2026 นัดเปิดสนาม
รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม เอ
เวลา 02.00 น. : เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้
ช่องทางรับชม พิธีเปิดสนาม - คู่เปิดสนาม ฟุตบอลโลก 2026
- รับชมได้ผ่าน MONOMAX SPORTS ช่อง 29
โปรแกรมฟุตบอลโลก ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2569
รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม เอ
เวลา 02.00 น. : เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้
เวลา 09.00 น. : เกาหลีใต้ พบ สาธารณรัฐเช็ก