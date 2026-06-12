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ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ รำลึกถึง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ย้อนภาพความทรงจำครั้งพิเศษในวันวาน

          ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ โพสต์แสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พร้อมย้อนเล่าความทรงจำอันล้ำค่าเมื่อครั้งได้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ในวัยเยาว์

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Porntip Nakhirunkano

          วันที่ 12 มิถุนายน 2569 ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก นางงามจักรวาล คนที่ 2 ของประเทศไทย เจ้าของตำแหน่ง Miss Universe 1988 โพสต์แสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระบุว่า

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Porntip Nakhirunkano

          "ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับข่าวอันน่าเศร้าอย่างยิ่งเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พระเมตตาและพระกรุณาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ จะคงอยู่ตลอดไป และจะถูกจารึกไว้ในดวงใจของประชาชนชาวไทยตลอดกาลข้าพเจ้ามีเกียรติอย่างยิ่งที่เคยได้รับโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์หลายครั้งเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ และประทับนั่งอยู่บนตักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะจดจำรอยยิ้มอันสดใส ความเฉลียวฉลาด และพระสิริโฉมอันสง่างามตามธรรมชาติของพระองค์ไว้ตลอดไป ขอให้พระองค์ทรงสถิตในความสงบสุขนิรันดร์"

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Porntip Nakhirunkano

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Porntip Nakhirunkano

          ต่อมา ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ลงคลิปย้อนเหตุการณ์ที่เข้าเฝ้า พระองค์ภาฯ ในอดีต  พร้อมระบุว่า น้อมเสด็จสู่ สวรรคาลัย ด้วยความรักและอาลัย ยิ่ง 

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Porntip Nakhirunkano

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Porntip Nakhirunkano


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ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ รำลึกถึง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ย้อนภาพความทรงจำครั้งพิเศษในวันวาน โพสต์เมื่อ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 13:33:00 26,285 อ่าน
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