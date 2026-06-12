ราชบัณฑิตยสภา เผยตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมวิธีลงท้ายที่ถูกต้อง
ภาพจากเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
ภายหลังประชาชนทั่วประเทศร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษาต่างจัดทำป้าย ข้อความ และประกาศแสดงความอาลัยผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการใช้ถ้อยคำราชาศัพท์มีรายละเอียดเฉพาะ และควรเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ราชบัณฑิตยสภาจึงได้เผยแพร่แนวทางการเขียนข้อความแสดงความอาลัยอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับประชาชนและองค์กรที่ต้องการร่วมแสดงความอาลัยในครั้งนี้
แนวทางดังกล่าวครอบคลุมทั้งรูปแบบข้อความแสดงความอาลัย การเลือกใช้ถ้อยคำที่เหมาะสม ตลอดจนวิธีระบุชื่อผู้ลงนามหรือหน่วยงานที่ร่วมถวายความอาลัย เพื่อให้ทุกข้อความที่เผยแพร่ออกไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
สำหรับตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามราชบัณฑิตยสภา มีดังนี้
ภาพจากเฟซบุ๊กสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
แบบที่ 1
เสด็จสู่แดนสรวง
ไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …
แบบที่ 2
สถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์
ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ข้าพระพุทธเจ้า …
แบบที่ 3
สถิตในใจไทยนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ข้าพระพุทธเจ้า …
แบบที่ 4
ผองไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …
หมายเหตุ :
หลังคำว่า "ข้าพระพุทธเจ้า" ให้ระบุชื่อบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงาน เช่น
ข้าพระพุทธเจ้า นายจงรัก รักษ์สัตย์
ข้าพระพุทธเจ้า ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก คณะกรรมการวิชาการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียน โรงเรียน....
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท…
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน.....
ภาพจากเฟซบุ๊กสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
แบบที่ 5
ผองพสกนิกรน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …
แบบที่ 6
น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …
แบบที่ 7
พระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …
แบบที่ 8
สถิตกลางใจปวงประชา ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า …
หมายเหตุ :
หลังคำว่า "ข้าพระพุทธเจ้า" ให้ระบุชื่อบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงาน เช่น
ข้าพระพุทธเจ้า นายจงรัก รักษ์สัตย์
ข้าพระพุทธเจ้า ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก คณะกรรมการวิชาการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียน โรงเรียน.....
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท…
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน…
ภาพจากเฟซบุ๊กสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
แบบที่ 9
สถิตกลางใจปวงประชา
ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า…
หมายเหตุ :
หลังคำว่า "ข้าพระพุทธเจ้า" ให้ระบุชื่อบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงาน เช่น
ข้าพระพุทธเจ้า นายจงรัก รักษ์สัตย์
ข้าพระพุทธเจ้า ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก คณะกรรมการวิชาการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียน โรงเรียน…
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท…
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน…