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รวมถ้อยคำแสดงความอาลัยถวายแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พร้อมวิธีลงท้ายที่ถูกต้อง

          ราชบัณฑิตยสภา เผยตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมวิธีลงท้ายที่ถูกต้อง

ถ้อยคำแสดงความอาลัยถวายแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ภาพจากเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

          ภายหลังประชาชนทั่วประเทศร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษาต่างจัดทำป้าย ข้อความ และประกาศแสดงความอาลัยผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

          อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการใช้ถ้อยคำราชาศัพท์มีรายละเอียดเฉพาะ และควรเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ราชบัณฑิตยสภาจึงได้เผยแพร่แนวทางการเขียนข้อความแสดงความอาลัยอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับประชาชนและองค์กรที่ต้องการร่วมแสดงความอาลัยในครั้งนี้

          แนวทางดังกล่าวครอบคลุมทั้งรูปแบบข้อความแสดงความอาลัย การเลือกใช้ถ้อยคำที่เหมาะสม ตลอดจนวิธีระบุชื่อผู้ลงนามหรือหน่วยงานที่ร่วมถวายความอาลัย เพื่อให้ทุกข้อความที่เผยแพร่ออกไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด

          สำหรับตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามราชบัณฑิตยสภา มีดังนี้ 

ถ้อยคำแสดงความอาลัยถวายแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ภาพจากเฟซบุ๊กสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 
แบบที่ 1 
          เสด็จสู่แดนสรวง
          ไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
          ข้าพระพุทธเจ้า …

แบบที่ 2
          สถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ 
          ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
          ข้าพระพุทธเจ้า …

แบบที่ 3
          สถิตในใจไทยนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
          ข้าพระพุทธเจ้า …

แบบที่ 4
          ผองไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
          ข้าพระพุทธเจ้า …

          หมายเหตุ :

          หลังคำว่า "ข้าพระพุทธเจ้า" ให้ระบุชื่อบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงาน เช่น
          ข้าพระพุทธเจ้า นายจงรัก รักษ์สัตย์

          ข้าพระพุทธเจ้า ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก คณะกรรมการวิชาการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

          ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียน โรงเรียน....

          ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท…

          ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน.....

ถ้อยคำแสดงความอาลัยถวายแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ภาพจากเฟซบุ๊กสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

แบบที่ 5

          ผองพสกนิกรน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
          ข้าพระพุทธเจ้า …

แบบที่ 6
          น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
          ข้าพระพุทธเจ้า …

แบบที่ 7
          พระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์
          ข้าพระพุทธเจ้า …

แบบที่ 8
          สถิตกลางใจปวงประชา ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
          ข้าพระพุทธเจ้า …

          หมายเหตุ :

          หลังคำว่า "ข้าพระพุทธเจ้า" ให้ระบุชื่อบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงาน เช่น

          ข้าพระพุทธเจ้า นายจงรัก รักษ์สัตย์

          ข้าพระพุทธเจ้า ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก คณะกรรมการวิชาการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

          ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียน โรงเรียน.....

          ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท…

          ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน…

ถ้อยคำแสดงความอาลัยถวายแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ภาพจากเฟซบุ๊กสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

แบบที่ 9
          สถิตกลางใจปวงประชา
          ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
          ข้าพระพุทธเจ้า…

          หมายเหตุ :

          หลังคำว่า "ข้าพระพุทธเจ้า" ให้ระบุชื่อบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงาน เช่น

          ข้าพระพุทธเจ้า นายจงรัก รักษ์สัตย์

          ข้าพระพุทธเจ้า ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก คณะกรรมการวิชาการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

          ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียน โรงเรียน…

          ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท…

          ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน… 


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