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กษัตริย์จิกมี ทรงอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ยกย่องทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชน

          สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ยกย่องพระกรณียกิจ ทรงอุทิศพระชนม์ชีพเพื่อประเทศชาติและประชาชน

กษัตริย์จิกมี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck﻿

กษัตริย์จิกมี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck﻿

          วันที่ 12 มิถุนายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน  โพสต์ภาพและข้อความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ความว่า

          สมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน ทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แห่งประเทศไทย ด้วยความโศกเศร้ายิ่ง

          พระองค์ทรงอุทิศพระชนม์ชีพเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชน ผ่านพระราชภารกิจในการส่งเสริมความยุติธรรม ส่งเสริมสวัสดิภาพของสตรีและเด็ก และพระราชภารกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทย พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของความรู้สึกถึงความรับผิดชอบอย่างลึกซึ้ง และความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่น การอุทิศตนเพื่อประโยชน์สาธารณะของพระองค์ได้รับความเคารพนับถือและความชื่นชมอย่างกว้างขวาง

          ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ ข้าพเจ้าทั้งสองขอถวายความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทย และพสกนิกรชาวไทยทุกคน เราขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าหญิงผู้เป็นที่รักยิ่ง ซึ่งทรงอุทิศพระชนม์ชีพเพื่อการรับใช้ชาติและความผาสุกของประชาชน

          พวกเราขอส่งความห่วงใยและคำอธิษฐานให้กับผู้ที่รู้จักและรักพระองค์อย่างสุดซึ้ง โดยเฉพาะผู้ที่กำลังโศกเศร้าต่อการสูญเสียพระองค์ในเวลานี้ 

กษัตริย์จิกมี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck﻿

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กษัตริย์จิกมี ทรงอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ยกย่องทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชน โพสต์เมื่อ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 14:41:56 14,446 อ่าน
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