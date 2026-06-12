ไรเดอร์ถึงกับเขิน ! ส่งอาหารช้าแล้วเจอเซอร์ไพรส์ ลูกค้าทำสิ่งนี้ให้ทั้งบ้าน

แค่ส่งอาหารธรรมดา แต่ได้ฟีลเหมือนแขกคนสำคัญ ไรเดอร์เจอต้อนรับสุดอบอุ่นจนเป็นไวรัล
ภาพจาก TikTok @JoiNt Charoenpiam
ภาพจาก TikTok @JoiNt Charoenpiam
ภาพจาก TikTok @JoiNt Charoenpiam
ภาพจาก TikTok @JoiNt Charoenpiam
คลิปสั้น ๆ ที่ถูกแชร์บนโลกออนไลน์กำลังเรียกรอยยิ้มจากชาวเน็ตจำนวนมาก เมื่อไรเดอร์เดินทางไปส่งอาหารตามปกติ แต่ทันทีที่ไปถึงหน้าบ้านกลับได้รับเสียงปรบมือต้อนรับแบบสุดเซอร์ไพรส์
ภาพจาก TikTok @JoiNt Charoenpiam
วันที่ 12 มิถุนายน 2569 จากคลิป TikTok @JoiNt Charoenpiam คาดว่าเจ้าของบ้านอาจรออาหารกันมานาน พอไรเดอร์มาถึงจึงพากันแสดงความดีใจแบบจัดเต็ม กลายเป็นภาพน่ารักที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนดู
ภาพจาก TikTok @JoiNt Charoenpiam
หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างสนุกสนาน บ้างก็ชมว่าครอบครัวน่ารักไม่โวยวาย มีรอยยิ้มให้ด้วย บ้างก็แซวว่าอยากเห็นออร์เดอร์เลย ขณะที่หลายคนบอกว่าไรเดอร์หายเหนื่อยเลย เพราะมีคนคอยให้กำลังใจเยอะมาก