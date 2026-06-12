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ไรเดอร์ถึงกับเขิน ! ส่งอาหารช้าแล้วเจอเซอร์ไพรส์ ลูกค้าทำสิ่งนี้ให้ทั้งบ้าน

          แค่ส่งอาหารธรรมดา แต่ได้ฟีลเหมือนแขกคนสำคัญ ไรเดอร์เจอต้อนรับสุดอบอุ่นจนเป็นไวรัล 

ไรเดอร์
ภาพจาก TikTok @JoiNt Charoenpiam
  
          คลิปสั้น ๆ ที่ถูกแชร์บนโลกออนไลน์กำลังเรียกรอยยิ้มจากชาวเน็ตจำนวนมาก เมื่อไรเดอร์เดินทางไปส่งอาหารตามปกติ แต่ทันทีที่ไปถึงหน้าบ้านกลับได้รับเสียงปรบมือต้อนรับแบบสุดเซอร์ไพรส์

ไรเดอร์
ภาพจาก TikTok @JoiNt Charoenpiam

          วันที่ 12 มิถุนายน 2569 จากคลิป TikTok @JoiNt Charoenpiam คาดว่าเจ้าของบ้านอาจรออาหารกันมานาน พอไรเดอร์มาถึงจึงพากันแสดงความดีใจแบบจัดเต็ม กลายเป็นภาพน่ารักที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนดู

ไรเดอร์
ภาพจาก TikTok @JoiNt Charoenpiam

          หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างสนุกสนาน บ้างก็ชมว่าครอบครัวน่ารักไม่โวยวาย มีรอยยิ้มให้ด้วย บ้างก็แซวว่าอยากเห็นออร์เดอร์เลย ขณะที่หลายคนบอกว่าไรเดอร์หายเหนื่อยเลย เพราะมีคนคอยให้กำลังใจเยอะมาก 


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ไรเดอร์ถึงกับเขิน ! ส่งอาหารช้าแล้วเจอเซอร์ไพรส์ ลูกค้าทำสิ่งนี้ให้ทั้งบ้าน โพสต์เมื่อ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 16:51:56 48,557 อ่าน
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