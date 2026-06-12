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ช่องทางดูบอลโลก 2026 วันที่ 13 มิ.ย. 69 คู่ไหนชมฟรีบ้าง เช็กช่องถ่ายทอดสดที่นี่

          ฟุตบอลโลก 2026 เริ่มแข่งแล้ว เช็กช่องทางรับชมแมตช์วันที่ 13 มิถุนายน 2569 ถ่ายทอดสดฟรี สำหรับแฟนบอลชาวไทย


บอลโลก 2026
ภาพจาก Freer / shutterstock.com


           วันที่ 12 มิถุนายน 2569 ฟุตบอลโลก 2026 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ แฟนบอลชาวไทยสามารถเลือกรับชมการถ่ายทอดสดทุกแมตช์ผ่านแอปฯ MONOMAX และทางฟรีทีวี

          สำหรับโปรแกรม ฟุตบอลโลก 2026 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 คอบอลเตรียมได้ชมฟรี 1 คู่ผ่านหน้าจอฟรีทีวี 


โปรแกรมฟุตบอลโลก 2026 (วันที่ 13 มิถุนายน 2569)


          รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม บี

          เวลา 02.00 น. : แคนาดา พบ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ( แอปฯ MONOMAX)

          เวลา 08.00 น. : สหรัฐอเมริกา พบ ปารากวัย (แอปฯ MONOMAX / ชมฟรีทาง MONOMAX SPORTS ช่อง 29 )

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ช่องทางดูบอลโลก 2026 วันที่ 13 มิ.ย. 69 คู่ไหนชมฟรีบ้าง เช็กช่องถ่ายทอดสดที่นี่ โพสต์เมื่อ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 20:34:50 4,604 อ่าน
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