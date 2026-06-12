ช่องทางดูบอลโลก 2026 วันที่ 13 มิ.ย. 69 คู่ไหนชมฟรีบ้าง เช็กช่องถ่ายทอดสดที่นี่

ฟุตบอลโลก 2026 เริ่มแข่งแล้ว เช็กช่องทางรับชมแมตช์วันที่ 13 มิถุนายน 2569 ถ่ายทอดสดฟรี สำหรับแฟนบอลชาวไทย
ภาพจาก Freer / shutterstock.com
วันที่ 12 มิถุนายน 2569 ฟุตบอลโลก 2026 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ แฟนบอลชาวไทยสามารถเลือกรับชมการถ่ายทอดสดทุกแมตช์ผ่านแอปฯ MONOMAX และทางฟรีทีวี
สำหรับโปรแกรม ฟุตบอลโลก 2026 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 คอบอลเตรียมได้ชมฟรี 1 คู่ผ่านหน้าจอฟรีทีวี
รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม บี
เวลา 02.00 น. : แคนาดา พบ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ( แอปฯ MONOMAX)
เวลา 08.00 น. : สหรัฐอเมริกา พบ ปารากวัย (แอปฯ MONOMAX / ชมฟรีทาง MONOMAX SPORTS ช่อง 29 )
ภาพจาก Freer / shutterstock.com
วันที่ 12 มิถุนายน 2569 ฟุตบอลโลก 2026 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ แฟนบอลชาวไทยสามารถเลือกรับชมการถ่ายทอดสดทุกแมตช์ผ่านแอปฯ MONOMAX และทางฟรีทีวี
สำหรับโปรแกรม ฟุตบอลโลก 2026 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 คอบอลเตรียมได้ชมฟรี 1 คู่ผ่านหน้าจอฟรีทีวี
โปรแกรมฟุตบอลโลก 2026 (วันที่ 13 มิถุนายน 2569)
รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม บี
เวลา 02.00 น. : แคนาดา พบ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ( แอปฯ MONOMAX)
เวลา 08.00 น. : สหรัฐอเมริกา พบ ปารากวัย (แอปฯ MONOMAX / ชมฟรีทาง MONOMAX SPORTS ช่อง 29 )