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ร้านพิซซ่าดัง ประกาศปิดสาขา บางคนลืมตัวยังมา ลูกค้าบ่นเสียดาย ต้องกินไกลกว่าเดิม

          นารายณ์พิซเซอเรีย X ข้าน้อยขอชาบู ประกาศปิดสาขาเมเจอร์ ปิ่นเกล้า ลูกค้าโอดเสียดาย ต้องไปกินไกลกว่าเดิม ปิดตั้งแต่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ส่วนบางคนก็เผลอมา

ร้านพิซซ่าดัง ประกาศปิดสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารายณ์พิซเซอเรีย X ข้าน้อยขอชาบู

          วันที่ 12 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก นารายณ์พิซเซอเรีย X ข้าน้อยขอชาบู มีการโพสต์แจ้งข่าวว่า นารายณ์พิซเซอเรีย X ข้าน้อยขอชาบู สาขาเมเจอร์ ปิ่นเกล้า จะเปิดให้บริการวันสุดท้ายคือ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พร้อมกับขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

ร้านพิซซ่าดัง ประกาศปิดสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารายณ์พิซเซอเรีย X ข้าน้อยขอชาบู

ร้านพิซซ่าดัง ประกาศปิดสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารายณ์พิซเซอเรีย X ข้าน้อยขอชาบู

          ด้านลูกค้าขาประจำยอมรับว่า เสียดายที่ร้านปิด ถ้าหากอยากกินอาหารของทางร้าน ต้องไปไกลกว่าเดิมถึงสาขาเพชรเกษม บางหว้า

ร้านพิซซ่าดัง ประกาศปิดสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารายณ์พิซเซอเรีย X ข้าน้อยขอชาบู

          อย่างไรก็ตาม มีลูกค้าบางคนที่ตกข่าว เดินทางไปที่ร้านเมื่อไม่นานมานี้ ถึงทราบข่าวว่าร้านปิดแล้ว

ร้านพิซซ่าดัง ประกาศปิดสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารายณ์พิซเซอเรีย X ข้าน้อยขอชาบู

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ร้านพิซซ่าดัง ประกาศปิดสาขา บางคนลืมตัวยังมา ลูกค้าบ่นเสียดาย ต้องกินไกลกว่าเดิม โพสต์เมื่อ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 10:03:44 153,881 อ่าน
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