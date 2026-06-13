ร้านพิซซ่าดัง ประกาศปิดสาขา บางคนลืมตัวยังมา ลูกค้าบ่นเสียดาย ต้องกินไกลกว่าเดิม

นารายณ์พิซเซอเรีย X ข้าน้อยขอชาบู ประกาศปิดสาขาเมเจอร์ ปิ่นเกล้า ลูกค้าโอดเสียดาย ต้องไปกินไกลกว่าเดิม ปิดตั้งแต่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ส่วนบางคนก็เผลอมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารายณ์พิซเซอเรีย X ข้าน้อยขอชาบู
วันที่ 12 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก นารายณ์พิซเซอเรีย X ข้าน้อยขอชาบู มีการโพสต์แจ้งข่าวว่า นารายณ์พิซเซอเรีย X ข้าน้อยขอชาบู สาขาเมเจอร์ ปิ่นเกล้า จะเปิดให้บริการวันสุดท้ายคือ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พร้อมกับขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารายณ์พิซเซอเรีย X ข้าน้อยขอชาบู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารายณ์พิซเซอเรีย X ข้าน้อยขอชาบู
ด้านลูกค้าขาประจำยอมรับว่า เสียดายที่ร้านปิด ถ้าหากอยากกินอาหารของทางร้าน ต้องไปไกลกว่าเดิมถึงสาขาเพชรเกษม บางหว้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารายณ์พิซเซอเรีย X ข้าน้อยขอชาบู
อย่างไรก็ตาม มีลูกค้าบางคนที่ตกข่าว เดินทางไปที่ร้านเมื่อไม่นานมานี้ ถึงทราบข่าวว่าร้านปิดแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารายณ์พิซเซอเรีย X ข้าน้อยขอชาบู