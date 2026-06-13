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ป้ายบอกทางไปแคราย 2 ป้าย ต่างกันตรงไหน ดูเผิน ๆ มองไม่ออก แต่ป้ายหนึ่งผิดมหันต์

          ป้ายบอกทางไปแคราย 2 ป้าย ต่างกันตรงไหน ดูเผิน ๆ มองไม่ออกเลย คนอ่านมองมีป้ายหนึ่งผิดมหันต์ ไม่ควรใช้ผิดแต่อย่างใด

ป้ายบอกทางไปแคราย

          วันที่ 13 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Wuttipong Amornchaiyaphithak มีการโพสต์ป้ายบอกทางที่มุ่งไปสู่แคราย จำนวน 2 ป้าย พร้อมกับตั้งคำถามชาวเน็ตว่า เห็นความผิดปกติไหม

ป้ายบอกทางไปแคราย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wuttipong Amornchaiyaphithak

          ถ้ามองเผิน ๆ คำว่า "แคราย" ก็สะกดถูกต้องทุกคำ แต่ถ้าเพ่งดูดี ๆ จะพบเห็นความแตกต่างตรงสระแอว่าคนทำป้ายได้ทำผิดมหันต์ตามหลักภาษา

          ป้ายหนึ่งใช้สระแอในแป้นพิมพ์อย่างถูกต้อง ทำให้ตัวสระอยู่ชิดกัน แต่อีกป้ายใช้สระเอ 2 ตัว ทำให้ตัวอักษรนั้นห่างกัน

          เรื่องนี้ ชาวเน็ตมองว่าไม่ไร้สาระและเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนไทย การที่ใช้ภาษาไทยไม่ถูก ก็คือไม่ถูก ไม่ควรปล่อยผ่าน และผลร้ายในแง่ฐานข้อมูล คนทำงานไอทีเข้ามาเสริมว่า ใช้ผิดจะวายป่วงมาก เพราะถ้าใครไปใช้สระเอ 2 ตัว เวลาไปค้นหาด้วยสระแอ ก็จะไม่เจอในระบบ

ป้ายบอกทางไปแคราย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wuttipong Amornchaiyaphithak


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ป้ายบอกทางไปแคราย 2 ป้าย ต่างกันตรงไหน ดูเผิน ๆ มองไม่ออก แต่ป้ายหนึ่งผิดมหันต์ โพสต์เมื่อ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 11:48:49 272,540 อ่าน
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