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ต๊อด ปิติ โพสต์ภาพรวมเครือญาติ โดนถาม ช่วยฝั่งไหน ล่าสุดตอบแล้วว่าช่วยใคร

          ต๊อด ปิติ โพสต์ภาพรวมเครือญาติ พร้อมข้อความ ผมพร้อมจะช่วยนะ ผมก็รักของผม จนถูกถามว่า ช่วยฝั่งไหน เจ้าตัวตอบแล้ว

ต๊อด ปิติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi

          วันที่ 13 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi มีการโพสต์ภาพการรวมเครือญาติ พร้อมข้อความสั้น ๆ ว่า "ผมพร้อมจะช่วยนะ ผมก็รักของผม"

ต๊อด ปิติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi

          แม้จะโพสต์แบบลอย ๆ แต่หลายคนก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องอะไร จึงเข้ามาถามตรง ๆ ว่า ช่วยฝั่งไหน ทางต๊อด ก็บอกว่า "ฝั่งที่ถูกต้องสิ คือ ฝั่งไหนก็งงเหมือนกัน"

ต๊อด ปิติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi

          นอกจากนี้ ต๊อด ปิติ ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า "ผมไม่ใช่ศาล ผมตามเรื่องมาตลอดแล้วก็รู้เรื่องพร้อม ๆ กัน ป้าก็รู้จักผมมานานพอควร ผมก็เป็นคนแบบนี้แหละ ถ้าวันหนึ่งผมพูดได้ ผมจะพูดทุกเรื่องเลย สัญญา"

ต๊อด ปิติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi


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ต๊อด ปิติ โพสต์ภาพรวมเครือญาติ โดนถาม ช่วยฝั่งไหน ล่าสุดตอบแล้วว่าช่วยใคร โพสต์เมื่อ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 16:45:56 7,767 อ่าน
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