ต๊อด ปิติ โพสต์ภาพรวมเครือญาติ โดนถาม ช่วยฝั่งไหน ล่าสุดตอบแล้วว่าช่วยใคร

ต๊อด ปิติ โพสต์ภาพรวมเครือญาติ พร้อมข้อความ ผมพร้อมจะช่วยนะ ผมก็รักของผม จนถูกถามว่า ช่วยฝั่งไหน เจ้าตัวตอบแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi
วันที่ 13 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi มีการโพสต์ภาพการรวมเครือญาติ พร้อมข้อความสั้น ๆ ว่า "ผมพร้อมจะช่วยนะ ผมก็รักของผม"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi
แม้จะโพสต์แบบลอย ๆ แต่หลายคนก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องอะไร จึงเข้ามาถามตรง ๆ ว่า ช่วยฝั่งไหน ทางต๊อด ก็บอกว่า "ฝั่งที่ถูกต้องสิ คือ ฝั่งไหนก็งงเหมือนกัน"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi
นอกจากนี้ ต๊อด ปิติ ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า "ผมไม่ใช่ศาล ผมตามเรื่องมาตลอดแล้วก็รู้เรื่องพร้อม ๆ กัน ป้าก็รู้จักผมมานานพอควร ผมก็เป็นคนแบบนี้แหละ ถ้าวันหนึ่งผมพูดได้ ผมจะพูดทุกเรื่องเลย สัญญา"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi