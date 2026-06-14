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เปิดวงจรปิด ตชด. ยิงสนั่นที่ห้วยขวาง วินดับ 1 เจ็บ 2 สังคมจับตา ใครเป็นฝ่ายเปิด ?

          ตชด. หัวร้อน ยิงสนั่นวิน จยย. ย่านห้วยขวาง ดับ 1 เจ็บ 2 ฉุนถูกเรียกค่ารถแพง เปิดภาพวงจรปิด นาทีลั่นไกเดือด สังคมจับตา ใครเป็นฝ่ายเปิดก่อน 

ตชด. ยิงวิน จยย. ดับ

          วันนี้ (14 มิถุนายน 2569) ครอบครัวข่าว 3 รายงานว่า เมื่อเวลา 02.50 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ห้วยขวาง ได้รับแจ้งเหตุมีคนใช้อาวุธปืนยิงบริเวณใกล้ปากซอยประชาสงเคราะห์ 38 เมื่อนำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุตรงหน้าวินตลาดเกียรติธงชัย พบร่างของ นายภูริต อายุ 37 ปี อยู่บนริมฟุตปาธ สภาพศพมีแผลถูกยิง 3-4 นัด เข้ากลางหลังทะลุหน้าอก มีการนำเสื้อวินสีส้ม เบอร์ 12 มาคลุมทับ 

ตชด. ยิงวิน จยย. ดับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก

          ขณะที่ผู้บาดเจ็บอีก 2 ราย คือ นายเกียรติศักดิ์ อายุ 46 ปี ถูกยิงที่ต้นขา 1 นัด และนายชรินทร์ อายุ 48 ปี ถูกยิงที่ต้นขาขวา 1 นัด และมือซ้าย 1 นัด จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพญาบาลพญาไทพหลโยธิน

          จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ เผยว่า ขณะที่ผู้เสียชีวิตและเพื่อนร่วมวินกำลังนั่งพักผ่อนกันตามปกติ จู่ ๆ ผู้ก่อเหตุได้เข้ามาหาเรื่อง ก่อนจะมีการปะทะกันด้วยคำพูดรุนแรงจนบานปลาย มีการวิวาทกัน ขณะที่ผู้ก่อเหตุฉวยโอกาสตอนชุลมุนชักอาวุธปืนขึ้นมาจ่อยิงใส่กลุ่มวินฯ หลายนัด ทำให้มีคนโดนยิงเสียชีวิตทันที และเพื่อนร่วมวินอีก 2 รายโดนลูกหลง  

ตชด. ยิงวิน จยย. ดับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก

ตชด. ยิงวิน จยย. ดับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก
 
          ขณะที่ผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นชายสวมเสื้อแขนยาวสีดำ นุ่งกางเกงยีส์ขาสั้น สะพายกระเป๋าข้างสีดำ ได้หลบหนีไปหลังเกิดเหตุ 
 
          ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า ผู้ก่อเหตุเดินทางไปมอบตัวที่ สน.มักกะสัน ทราบชื่อคือ ส.ต.ต. นำทัพ อายุ 33 ปี สังกัด บช.ตชด. พร้อมของกลางอาวุธปืนขนาด 9 มม. ยี่ห้อซิกซาวเออร์ 1 กระบอก และแม็คกาซีนใส่กระสุนปืน 1 อัน จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน

          ผู้ก่อเหตุให้การว่า เหตุเกิดจากความขัดแย้งเรื่องค่าโดยสาร จนวิวาทกันและชักอาวุธปืนมายิงใส่กลุ่มวินฯ จากนั้นได้นั่งรถยนต์สาธารณะหลบหนี แล้วเข้ามอบตัว ทางตำรวจจึงควบคุมตัวไว้ และจะสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ตชด. ยิงวิน จยย. ดับ
ภาพจาก ครอบครัวข่าว 3 

ตชด. ยิงวิน จยย. ดับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

          ด้านเพจ ดาวแปดแฉก ได้เผยคลิปวงจรปินาทีเกิดเหตุ พร้อมระบุว่า ส.ต.ต. ผู้ก่อเหตุ ได้ไปขึ้นวินจักรยานยนต์เพื่อจะไปแถวมักกะสัน โดยถูกวินฯ เรียกค่าโดสาร 120 บาท แต่ทาง ส.ต.ต. บอกทำนองว่าแพง ทางวินฯ จึงจะให้ไปรถแท็กซี่ กระทั่งมีปากเสียงกัน ทาง ส.ต.ต. ถูกวินฯ วิ่งไล่ตาม จึงชักปืนออกมายิง 

ตชด. ยิงวิน จยย. ดับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

          หลังเกิดเหตุทาง ส.ต.ต. ได้กลับบ้านไปแจ้งให้พ่อทราบเรื่อง ก่อนจะเข้ามอบตัวกับทางตำรวจ 

          ขณะที่คลิปจากเพจ บิ๊กเกรียน พบว่าทาง ส.ต.ต. ถูกวินฯ ทำร้าย จึงจะวิ่งหนี แต่ทางวินฯ มีการวิ่งตามไปหลายคน ทำให้ตัดสินใจชักปืนมายิงสวนรัว ๆ 9 นัด จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว 

ตชด. ยิงวิน จยย. ดับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน



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เปิดวงจรปิด ตชด. ยิงสนั่นที่ห้วยขวาง วินดับ 1 เจ็บ 2 สังคมจับตา ใครเป็นฝ่ายเปิด ? อัปเดตล่าสุด 14 มิถุนายน 2569 เวลา 12:13:46 78,350 อ่าน
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