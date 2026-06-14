HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รับสั่งจาก องค์หริภา ถึง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ความโทมนัส สูญเสียคนที่รักสุดใจ

          พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ รับสั่ง ถึง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ การสูญเสียคนที่เรารักสุดใจ ทรงรู้แล้วว่ายากลำบากแค่ไหนที่ต้องอยู่โดยไม่มีพี่

รับสั่งจาก องค์หริภา ถึง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

          เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เผยแพร่พระรูป พร้อมข้อความรับสั่งจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีเนื้อความดังนี้...

รับสั่งจาก องค์หริภา ถึง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

          "หนูเคยคิดว่าหนูไม่มีวันอยู่ได้ถ้าไม่มีพี่ ตอนนี้หนู รู้แล้วว่ามันทรมานและยากลำบากแค่ไหนที่ต้องอยู่โดยไม่มีพี่

          องค์หริภา"

          ต่อมาทางเพจได้โพสต์ข้อความรับสั่งจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ต่อว่า

          "ไม่มีใครเอ่ยถึงความเจ็บปวดของการที่ต้องปล่อยคนที่เรารักให้หลุดมือไป 

รับสั่งจาก องค์หริภา ถึง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

          การสูญเสียคนที่เรารักสุดใจ ทุกคืนที่หลับไม่ลง จะกินอะไรก็กินไม่ได้ ฝืนยิ้ม นอนมองเพดานในความมืดเวลาตีสาม และนอนร้องไห้ทุกคืนกว่าจะหลับไป พยายามที่จะหายใจและมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีคนที่คุณรักอีกต่อไป 

          องค์หริภา"

รับสั่งจาก องค์หริภา ถึง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับสั่งจาก องค์หริภา ถึง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ความโทมนัส สูญเสียคนที่รักสุดใจ โพสต์เมื่อ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 14:07:16 49,707 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต ลูกปัด ชลนรรจ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย