รับสั่งจาก องค์หริภา ถึง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ความโทมนัส สูญเสียคนที่รักสุดใจ

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ รับสั่ง ถึง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ การสูญเสียคนที่เรารักสุดใจ ทรงรู้แล้วว่ายากลำบากแค่ไหนที่ต้องอยู่โดยไม่มีพี่
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เผยแพร่พระรูป พร้อมข้อความรับสั่งจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีเนื้อความดังนี้...
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
"หนูเคยคิดว่าหนูไม่มีวันอยู่ได้ถ้าไม่มีพี่ ตอนนี้หนู รู้แล้วว่ามันทรมานและยากลำบากแค่ไหนที่ต้องอยู่โดยไม่มีพี่
องค์หริภา"
ต่อมาทางเพจได้โพสต์ข้อความรับสั่งจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ต่อว่า
"ไม่มีใครเอ่ยถึงความเจ็บปวดของการที่ต้องปล่อยคนที่เรารักให้หลุดมือไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
การสูญเสียคนที่เรารักสุดใจ ทุกคืนที่หลับไม่ลง จะกินอะไรก็กินไม่ได้ ฝืนยิ้ม นอนมองเพดานในความมืดเวลาตีสาม และนอนร้องไห้ทุกคืนกว่าจะหลับไป พยายามที่จะหายใจและมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีคนที่คุณรักอีกต่อไป
องค์หริภา"
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์