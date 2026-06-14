ท่านชายปีใหม่ พลตรี หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล ราชองครักษ์ ผู้ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย ให้ทำหน้าที่ในทุกงานสำคัญ
หลังจากที่วานนี้ (13 มิถุนายน 2569) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงเชิญพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังพระบรมมหาราชวัง
ประชาชนก็คงได้เห็นภาพของนายทหารราชองครักษ์ ซึ่งนั่งอยู่หน้ารถยนต์พระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งบ้างก็อยากทราบว่าราชองครักษ์ดังกล่าว คือใคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
โดยทางเพจ Wassana Nanuam ของ วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร เปิดเผยว่า นายทหารราชองครักษ์ดังกล่าว คือ พลตรี หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล หรือ "ท่านชายปีใหม่" ราชองครักษ์ ผู้เคียงพระองค์ในทุกยาม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
โดยในครั้งนี้ พลตรี หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ นั่งหน้ารถยนต์พระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นำขบวนรถเชิญ พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ ท่านชายปีใหม่ ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย ให้ทำหน้าที่ราชองครักษ์ ในทุกงานสำคัญของทั้ง 2 พระองค์ฯ