รู้จัก เศวตฉัตร 7 ชั้น ที่ในหลวง โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระเกียรติยศ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

รู้จัก พระสัปตปฎลเศวตฉัตร หรือ ฉัตร 7 ชั้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระเกียรติยศ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
จากกรณีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระเกียรติยศ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้เจ้าพนักงาน จัดเศวตฉัตร 7 ชั้น กางกั้นพระโกศ พระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน
รู้จัก พระสัปตปฎลเศวตฉัตร หรือ ฉัตร 7 ชั้น
สำหรับ ฉัตร นั้น สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ระบุว่า "ฉัตร เป็นเครื่องสูงซึ่งเป็นเครื่องสำหรับแสดงพระราชอิสริยยศอย่างหนึ่ง"
สำหรับ ฉัตร โดยรูปศัพท์ แปลว่า ร่ม ใช้เรียกร่มที่มีลักษณะซ้อนขึ้นไปเป็นชั้น ๆ ส่วนจำนวนชั้นจะมีมากน้อยเท่าใด หรือจะต้องใช้ฉัตรสีใด ขึ้นอยู่กับยศศักดิ์ของผู้ที่จะต้องนำฉัตรไปใช้ประกอบพระยศนั้น ๆ
สำหรับ ฉัตร 7 ชั้น หรือ พระสัปตปฎลเศวตฉัตร (อ่านว่า พฺระ -สับ-ตะ-ปะ -ดล-สะ -เหฺวด-ตะ -ฉัด) ใช้สำหรับประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ที่ยังมิได้ทรงรับพระบรมราชาภิเษก และสำหรับพระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง สมเด็จพระอัครมเหสี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมราชกุมารี
อนึ่ง ฉัตรขาว 5 ชั้น หรือ พระเบญจปฎลเศวตฉัตร (อ่านว่า พฺระ -เบ็น-จะ-ปะ -ดน-สะ -เหฺวด-ตะ -ฉัด) สำหรับพระราชทานพระบรมราชวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยยศชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน
ประกาศ สถาปนาพระเกียรติยศ
สำหรับข้อความตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง สถาปนาพระเกียรติยศ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
โดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2569 ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ด้วยพระวิริยอุตสาหะ และพระกตัญญูกตเวทิตา ฉลองพระเดชพระคุณ เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมือง เป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่ง
ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรม การสาธารณกุศล การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และการต่างประเทศ ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธาธารณรัฐออสเตรีย ทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย ประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน
ทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกร เป็นอเนกปริยาย
เมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์ เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่า อาลัยระลึกถึงเป็นอันมาก ทรงพระราชดำริว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้น ทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่ง โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน
จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าพนักงานจัดเศวตฉัตร 7 ชั้น กางกั้นพระโกศ พระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน
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